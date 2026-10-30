Menuju Seribu Gol, Hattrick Cristiano Ronaldo Bawa Al Nassr Tekuk Al Kholood

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo semakin dekat dengan pencapaian seribu gol sepanjang karier profesionalnya.

Penyerang asal Portugal itu mencetak hattrick saat membawa Al Nassr mengalahkan Al Kholood dengan skor 5-3 dalam pekan ke-11 Saudi Pro League, Jumat (30/10).

Tambahan tiga gol itu membuat koleksi gol Ronaldo mencapai 985. Pemain berusia 41 tahun itu pun hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk mencapai gol keseribunya.

Ronaldo juga semakin memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Pemain berjuluk CR7 itu saat ini unggul 49 gol atas Lionel Messi yang berada di posisi kedua dengan koleksi 936 gol.

Pertandingan Al Nassr kontra Al Kholood sendri berlangsung sengit sejak awal. Ronaldo bahkan sempat mencetak gol pada menit ke-10. Namun, gol itu dianulir wasit setelah tinjauan VAR menunjukkan dirinya berada dalam posisi offside.

Al Kholood justru berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-16 lewat Julien Domingues. Penyerang asal Prancis itu memaksimalkan umpan Abdulrahman Al Dosari untuk membawa tim tamu unggul 1-0.

Al Nassr lalu menyamakan kedudukan pada menit ke-24. Angelo Gabriel mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan Joao Felix dan melepaskan tembakan kaki kiri yang tidak mampu dihentikan kiper Al Kholood.

Tuan rumah berbalik unggul 2-1 pada menit ke-38. Sadio Mane berhasil menuntaskan serangan cepat Al Nassr lewat tembakan kaki kanan setelah menerima umpan Joao Felix. Namun, Al Kholood kembali membalas. Pada masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya menit ke-45+2, Antoin Essomba mencetak gol penyeimbang.