Cristiano Ronaldo Cetak Hat-Trick dan Telah Koleksi 985 Gol Sepanjang Karirnya

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya di depan gawang setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan Al Nassr atas Al Kholood dengan skor 5-3.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (30/10), Penyerang asal Portugal tersebut mencetak tiga gol hanya dalam kurun waktu 15 menit pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-66, ke-72, dan ke-81.

Tambahan tiga gol tersebut membuat koleksi gol resmi Ronaldo sepanjang kariernya mencapai 985 gol, sekaligus semakin mendekatkannya pada pencapaian bersejarah 1.000 gol.

Gol pertama Ronaldo tercipta melalui umpan João Félix pada menit ke-66 yang berhasil diselesaikan dengan baik di dalam kotak penalti.

Enam menit kemudian, kedua pemain Portugal tersebut kembali bekerja sama setelah João Félix mengirimkan umpan silang yang disambut Ronaldo melalui sundulan untuk menggandakan keunggulan.

Hat-trick akhirnya tercipta pada menit ke-81 melalui kerja sama dengan Sadio Mané yang memberikan bola kepada Ronaldo setelah memanfaatkan bola pantul dari peluang sebelumnya.

Dalam pertandingan tersebut, João Félix juga tampil gemilang dengan menyumbangkan empat assist yang membantu Al Nassr mengamankan kemenangan.

Sementara itu, tambahan tiga gol membuat Ronaldo kini hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk mencapai 1.000 gol resmi sepanjang karier profesionalnya.