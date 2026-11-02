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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Senin, 2 November 2026 | 16.06 WIB

Prediksi Pakhtakor vs Al Nassr di ACL Elite 2026/27: Ronaldo On Fire

Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane menjadi tumpuan Al Nassr di ACL Elite 2026/2027. (Al Nassr) - Image

Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane menjadi tumpuan Al Nassr di ACL Elite 2026/2027. (Al Nassr)

JawaPos.com - Al Nassr diprediksi mampu mengatasi perlawanan Pakhtakor dalam lanjutan AFC Champions League Elite, Senin (2/11) malam.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal penting bagi klub asal Arab Saudi tersebut untuk membawa pulang tiga poin dari markas lawan.

Pertandingan Pakhtakor vs Al Nassr dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.45 WIB.

Kedua tim memiliki modal yang berbeda menjelang pertemuan ini.

Al Nassr datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan atas Al-Kholood di kompetisi domestik.

Sedangkan Pakhtakor masih berusaha memperbaiki performa setelah menelan kekalahan di pertandingan sebelumnya.

Bagi Al Nassr, laga ini menjadi kesempatan untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga produktivitas mereka di depan gawang.

Dengan komposisi pemain yang dimiliki, tim tamu mempunyai sejumlah opsi untuk membongkar pertahanan Pakhtakor.

Cristiano Ronaldo diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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