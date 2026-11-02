Prediksi Pakhtakor vs Al Nassr di ACL Elite 2026/27: Ronaldo On Fire

JawaPos.com - Al Nassr diprediksi mampu mengatasi perlawanan Pakhtakor dalam lanjutan AFC Champions League Elite, Senin (2/11) malam.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal penting bagi klub asal Arab Saudi tersebut untuk membawa pulang tiga poin dari markas lawan.

Pertandingan Pakhtakor vs Al Nassr dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.45 WIB.

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Kedua tim memiliki modal yang berbeda menjelang pertemuan ini.

Al Nassr datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan atas Al-Kholood di kompetisi domestik.

Sedangkan Pakhtakor masih berusaha memperbaiki performa setelah menelan kekalahan di pertandingan sebelumnya.

Bagi Al Nassr, laga ini menjadi kesempatan untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga produktivitas mereka di depan gawang.

Dengan komposisi pemain yang dimiliki, tim tamu mempunyai sejumlah opsi untuk membongkar pertahanan Pakhtakor.