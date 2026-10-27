Pertandingan Al Nassr Kontra Al Wasl Ditunda, AFC Belum Beri Alasan Pasti

JawaPos.com - Pertandingan Al Nassr melawan Al Wasl SC dalam ajang AFC Champions League Elite 2026/2027 resmi ditunda.

Laga pekan ketiga fase liga Wilayah Barat yang semula dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/10) di King Saud University Stadium, Riyadh, Arab Saudi, itu belum memiliki jadwal pengganti.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengonfirmasi penundaan pertandingan tersebut pada Minggu (25/10). Namun, AFC belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penundaan maupun menetapkan tanggal baru untuk pertemuan kedua tim.

Dilansir dari Reuters, penundaan pertandingan Al Nassr kontra Al Wasl terjadi di tengah kendala perjalanan yang dihadapi tim asal Uni Emirat Arab tersebut.

Media Arab Saudi melaporkan bahwa delegasi Al Wasl belum tiba di Riyadh ketika penundaan pertandingan diumumkan.

Menurut laporan harian Al Khaleej, Al Wasl memutuskan tidak melanjutkan perjalanan ke ibu kota Arab Saudi karena kesulitan transportasi, terutama terbatasnya ketersediaan penerbangan.

Kondisi itu membuat pertandingan tidak dapat digelar sesuai jadwal semula. Meskipun demikian, AFC belum secara terbuka mengonfirmasi kendala perjalanan sebagai alasan resmi penundaan.

Penundaan itu berlangsung ketika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah memanas. Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran antara koalisi pimpinan Arab Saudi dan kelompok Houthi dilaporkan meningkat.