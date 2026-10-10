Usai Tinggalkan Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo Langsung Cetak Gol untuk Al Nassr

Cristiano Ronaldo cetak gol ke-980 saat Al Nassr menang 3-0 atas Al Diriyah. (@cristiano/Instagram)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo menandai penampilan pertama bersama Al Nassr setelah berpolemik dengan Timnas Portugal dengan mencetak gol ke-980 sepanjang karier profesionalnya.
Bermain di kandang sendiri pada Sabtu (10/10), Ronaldo mendapat sambutan hangat dari suporter Al Nassr.
Sebuah spanduk berukuran besar dibentangkan sebelum pertandingan dengan tulisan greatness is earned atau kebesaran diraih melalui perjuangan, disertai angka tujuh sebagai nomor punggung ikonik Ronaldo.
Dukungan pun berlanjut pada menit ketujuh ketika para suporter meneriakkan nama Ronaldo.
Ronaldo lalu membalas dukungan itu dengan membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-23.
Gol itu tercipta setelah eks pemain sayap Bayern Muenchen Kingsley Coman melakukan penetrasi panjang sebelum melepaskan tembakan yang gagal diamankan dengan sempurna kiper Al Diriyah, Waleed Ali.
Bola muntah langsung disambar Ronaldo dengan penyelesaian sempurna ke arah gawang.
Gol itu membawa Al Nassr unggul 1-0 sekaligus menambah koleksi gol sang megabintang menjadi 980 gol sepanjang kariernya.
Al Nassr menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat pemain Timnas Portugal lainnya, Samu Costa.
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