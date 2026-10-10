Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Usai Tinggalkan Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo Langsung Cetak Gol untuk Al Nassr

Cristiano Ronaldo cetak gol ke-980 saat Al Nassr menang 3-0 atas Al Diriyah. (@cristiano/Instagram) - Image

Cristiano Ronaldo cetak gol ke-980 saat Al Nassr menang 3-0 atas Al Diriyah. (@cristiano/Instagram)

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo menandai penampilan pertama bersama Al Nassr setelah berpolemik dengan Timnas Portugal dengan mencetak gol ke-980 sepanjang karier profesionalnya.

Bermain di kandang sendiri pada Sabtu (10/10), Ronaldo mendapat sambutan hangat dari suporter Al Nassr. 

Sebuah spanduk berukuran besar dibentangkan sebelum pertandingan dengan tulisan greatness is earned atau kebesaran diraih melalui perjuangan, disertai angka tujuh sebagai nomor punggung ikonik Ronaldo

Dukungan pun berlanjut pada menit ketujuh ketika para suporter meneriakkan nama Ronaldo.

Ronaldo lalu membalas dukungan itu dengan membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-23.

Gol itu tercipta setelah eks pemain sayap Bayern Muenchen Kingsley Coman melakukan penetrasi panjang sebelum melepaskan tembakan yang gagal diamankan dengan sempurna kiper Al Diriyah, Waleed Ali.

Bola muntah langsung disambar Ronaldo dengan penyelesaian sempurna ke arah gawang.

Gol itu membawa Al Nassr unggul 1-0 sekaligus menambah koleksi gol sang megabintang menjadi 980 gol sepanjang kariernya.

Al Nassr menggandakan keunggulan pada menit ke-35 lewat pemain Timnas Portugal lainnya, Samu Costa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih dengan Jorge - Image
Sepak Bola Dunia

Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih dengan Jorge

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.49 WIB

Mengapa Cristiano Ronaldo bakal Dihukum Enam Bulan dari Timnas Portugal - Image
Sepak Bola Dunia

Mengapa Cristiano Ronaldo bakal Dihukum Enam Bulan dari Timnas Portugal

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 14.21 WIB

Cristiano Ronaldo Kirim Pesan Penghormatan kepada Lionel Messi Usai Pensiun dari Argentina - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Kirim Pesan Penghormatan kepada Lionel Messi Usai Pensiun dari Argentina

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.40 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore