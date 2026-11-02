Erick Thohir Jadi Saksi Pernikahan Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang juga Ketua PSSI Erick Thohir. (Antara)
JawaPos.com - Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menjadi saksi pernikahan pemain Thai Port FC Asnawi Mangkualam dengan Yuriska Patricia.
Prosesi akad nikah pasangan tersebut berlangsung di JS Luwansa, Jakarta, pada Minggu (1/11) sore.
Kabar bahagia pernikahan Asnawi dan Yuriska diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadi sang aktris.
Erick juga membagikan momen istimewa tersebut melalui akun Instagram pribadinya, termasuk video saat dirinya menjadi saksi dalam prosesi akad nikah.
Dalam unggahannya, Erick menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang kini resmi menjadi pasangan suami istri.
Dia juga merasa terhormat karena dipercaya menjadi saksi dalam momen penting kehidupan Asnawi dan Yuriska.
“Selamat berbahagia untuk Asnawi Mangkualam Bahar dan Yuriska Patricia yang kini telah resmi menjadi sepasang suami istri,” tulis Erick dalam akun instagram pribadinya, Minggu (1/11).
“Suatu kehormatan bisa menjadi saksi bagian dari momen istimewa ini. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga akhir hayat,” sambung dia
Setelah para saksi menyatakan akad nikah tersebut sah, suasana haru menyelimuti ruangan.
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