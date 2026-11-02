Asnawi Mangkualam Menikahi Yuriska Patricia, Gugup Jelang Ijab Kabul di Hadapan Erick Thohir

Asnawi Mangkualam saat melamar aktris Yustria Patricia di Sanctua Bedugul, Bali (Instagram @yuriskapatricia)
JawaPos.com - Asnawi Mangkualam Bahar resmi menikahi aktris Yuriska Patricia di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (1/11), dengan Erick Thohir menjadi saksi pernikahan.
Momen tersebut membuka babak baru kehidupan pemain Timnas Indonesia berusia 27 tahun itu, yang turut didampingi Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Witan Sulaeman, sebagai pendamping mempelai pria.
Di balik kabar bahagia tersebut, ada pengakuan personal Asnawi sesaat sebelum prosesi ijab kabul dimulai.
Pemain yang terbiasa menghadapi tekanan pertandingan itu mengaku gugup ketika bersiap mengucapkan ikrar pernikahan di hadapan saksi.
Pengakuan tersebut muncul saat Erick Thohir menanyakan kondisi Asnawi menjelang akad.
Percakapan singkat itu menjadi salah satu sisi hangat dari pernikahan yang mempertemukan kebahagiaan pasangan pengantin dengan kehadiran sejumlah figur sepak bola Indonesia.
Bagi Asnawi dan Yuriska, Minggu pertama November 2026 menjadi tanggal penting dalam perjalanan kehidupan mereka.
Keduanya kini resmi berstatus sebagai suami istri setelah menjalani prosesi pernikahan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Asnawi mengaku gugup karena sedang bersiap mengucapkan ikrar pernikahan dengan Yuriska Patricia.
Perasaan tersebut ia sampaikan langsung ketika Erick Thohir mengajaknya berbincang sebelum prosesi ijab kabul berlangsung.
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Jawa Pos
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