Kai Havertz Antarkan Arsenal Menang 1-0 atas Liverpool di Anfield

Kai Havertz (kanan) mencetak gol untuk Arsenal saat mengalahkan Liverpool 1-0 di Stadion Anfield pada Minggu (1/11). (Arsenal.com)

JawaPos.com - Kai Havertz menjadi pahlawan saat mengantarkan Arsenal menang 1-0 atas Liverpool dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Inggris 2026/27.

Gol tunggal Havertz memastikan The Gunners membawa pulang tiga poin dari Stadion Anfield yang mulai pada Minggu (1/11) malam WIB.

Kemenangan ini membuat Arsenal menjaga jarak di puncak klasemen sementara dengan koleksi 24 poin, unggul tiga angka atas Manchester City yang menempati posisi kedua.

Sementara itu, Liverpool tertahan di peringkat kelima dengan raihan 15 poin, demikian laman resmi Liga Premier Inggris dilansir dari Antara.

Arsenal langsung tampil agresif sejak awal pertandingan.

Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-16 setelah memanfaatkan kesalahan kiper Liverpool Alisson Becker ketika membangun serangan dari lini belakang.

Martin Odegaard berhasil memotong aliran bola sebelum meneruskannya kepada Noni Madueke.

Winger Arsenal tersebut kemudian memberikan operan kepada Declan Rice yang merangsek ke area pertahanan Liverpool.