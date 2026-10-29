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Penulis: Risma Azzah Fatin
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.51 WIB

Mikel Arteta Kecewa Arsenal Dipermalukan Fleetwood Town di Piala EFL Lewat Adu Penalti

Mikel Arteta kecewa arsenal kalah dari Fleetwood Town di Piala EFL lewat adu penalti (Bein Sports) - Image

Mikel Arteta kecewa arsenal kalah dari Fleetwood Town di Piala EFL lewat adu penalti (Bein Sports)

JawaPos.com – Mikel Arteta menyesalkan kegagalan Arsenal memaksimalkan peluang setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala EFL akibat kalah adu penalti 3-5 melawan Fleetwood Town.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (28/10), Pertandingan yang berlangsung di Stadion Highbury tersebut berakhir imbang 1-1 pada waktu normal setelah Aaron Loupalo-Bi membawa Fleetwood unggul dan Viktor Gyökeres menyamakan kedudukan pada awal babak kedua.

Arteta menegaskan bahwa para pemainnya telah menunjukkan semangat dan usaha yang memadai, tetapi kurang efektif dalam memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol.

Arsenal sebenarnya mendominasi pertandingan dengan melepaskan 26 tembakan, tujuh di antaranya tepat sasaran, serta menciptakan peluang dengan nilai expected goals (xG) sebesar 2,21.

Namun, sejumlah kesempatan emas gagal dikonversi menjadi gol, termasuk peluang Kai Havertz dan upaya Ben White yang berhasil digagalkan kiper Fleetwood, Jay Lynch.

Arteta menilai dominasi penguasaan bola dan banyaknya peluang tidak berarti apabila timnya gagal menciptakan keunggulan yang cukup untuk menghindari adu penalti.

Situasi Arsenal semakin sulit setelah Max Dowman menerima kartu merah pada penghujung pertandingan, sementara kegagalan Bruno Guimarães dalam mengeksekusi penalti membuat Fleetwood semakin dekat dengan kemenangan.

Conor Haughey kemudian memastikan kemenangan Fleetwood melalui tendangan penalti penentu yang mengantarkan klub divisi keempat tersebut ke perempat final.

Editor: Novia Tri Astuti
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