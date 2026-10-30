FA Tolak Banding Kartu Merah Arsenal, Max Dowman Absen Tiga Laga Premier League

Kartu merah Max Dowman tetap berlaku usai banding ditolak. (@Arsenal/X)
JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menolak banding Arsenal terkait kartu merah yang diterima Max Dowman saat menghadapi Fleetwood Town pada babak 16 besar Carabao Cup, Rabu (28/10).
Keputusan itu membuat Max Dowman harus menjalani hukuman larangan bermain dalam tiga pertandingan domestik.
Arsenal sebelumnya mengajukan banding atas keputusan pengusiran Dowman sekaligus menilai hukuman yang diberikan terlalu berat.
Baca Juga:Lupakan Kekalahan dari Fleetwood, Martin Odegaard Pastikan Arsenal Bangkit Lawan Liverpool
FA lalu mengumumkan penolakan banding Arsenal pada Jumat (30/10) di akun X (dulu Twitter) resmi juru bicaranya.
Melalui pernyataan resminya, badan sepak bola Inggris itu menjelaskan bahwa komisi regulasi independen telah menolak kedua klaim yang diajukan Arsenal.
Klaim itu yakni pengusiran yang dianggap tidak sah (wrongful dismissal) serta atau hukuman yang dinilai berlebihan (excessive punishment).
“Komisi Regulasi independen telah menolak klaim terkait pengusiran yang tidak semestinya maupun hukuman berlebihan terhadap Max Dowman. Pemain Arsenal tersebut akan menjalani larangan bermain selama tiga pertandingan,” tulis pernyataan FA.
Asosiasi Sepak Bola Inggris juga menyampaikan bahwa alasan tertulis di balik keputusan komisi regulasi independen akan dipublikasikan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, kartu merah Dowman diberikan pada menit ke-85 dalam pertandingan melawan Fleetwood Town.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022