FA Tolak Banding Kartu Merah Arsenal, Max Dowman Absen Tiga Laga Premier League

JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menolak banding Arsenal terkait kartu merah yang diterima Max Dowman saat menghadapi Fleetwood Town pada babak 16 besar Carabao Cup, Rabu (28/10).

Keputusan itu membuat Max Dowman harus menjalani hukuman larangan bermain dalam tiga pertandingan domestik.

Arsenal sebelumnya mengajukan banding atas keputusan pengusiran Dowman sekaligus menilai hukuman yang diberikan terlalu berat.

FA lalu mengumumkan penolakan banding Arsenal pada Jumat (30/10) di akun X (dulu Twitter) resmi juru bicaranya.

Melalui pernyataan resminya, badan sepak bola Inggris itu menjelaskan bahwa komisi regulasi independen telah menolak kedua klaim yang diajukan Arsenal.

Klaim itu yakni pengusiran yang dianggap tidak sah (wrongful dismissal) serta atau hukuman yang dinilai berlebihan (excessive punishment).

“Komisi Regulasi independen telah menolak klaim terkait pengusiran yang tidak semestinya maupun hukuman berlebihan terhadap Max Dowman. Pemain Arsenal tersebut akan menjalani larangan bermain selama tiga pertandingan,” tulis pernyataan FA.

Asosiasi Sepak Bola Inggris juga menyampaikan bahwa alasan tertulis di balik keputusan komisi regulasi independen akan dipublikasikan dalam waktu dekat.