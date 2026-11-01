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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 1 November 2026 | 17.32 WIB

Andoni Iraola Sebut Terlalu Dini Menyebut Liverpool Sebagai Kandidat Juara

Andoni Iraola menilai terlalu dini untuk menyebut Liverpool sebagai penantang gelar Premier League. Kemenangan atas Arsenal pada Minggu bisa memperkuat peluang The Reds dalam persaingan papan atas. (Instagram/@liverpoolfc) - Image

Andoni Iraola menilai terlalu dini untuk menyebut Liverpool sebagai penantang gelar Premier League. Kemenangan atas Arsenal pada Minggu bisa memperkuat peluang The Reds dalam persaingan papan atas. (Instagram/@liverpoolfc)

JawaPos.com - Andoni Iraola menilai masih terlalu dini untuk menyebut Liverpool sebagai salah satu kandidat juara Premier League alias Liga Inggris musim ini.

Pernyataan tersebut muncul setelah legenda klub, Jamie Carragher, menyebut The Reds berpeluang menjadi pesaing terdekat Arsenal dalam perebutan gelar.

Dalam tulisannya di The Telegraph pekan ini, Carragher menilai Liverpool belum banyak mendapat perhatian sepanjang musim. Menurutnya, kemenangan atas Arsenal pada Minggu bisa menjadi kesempatan bagi tim untuk menegaskan diri sebagai penantang serius dalam persaingan gelar.

Liverpool berpeluang memperkecil jarak dengan Arsenal menjadi tiga poin apabila mampu meraih kemenangan di Anfield. Situasi tersebut bisa membuat persaingan di papan atas semakin menarik, meskipun Arsenal masih berada di posisi kedua klasemen di belakang Manchester City.

Namun, Iraola meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan posisi klasemen pada Oktober.

Iraola Minta Liverpool Fokus pada Pertandingan

Melansir ESPN, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Iraola menegaskan bahwa prioritas utama Liverpool seharusnya adalah mempersiapkan diri menghadapi lawan yang tangguh, bukan terlalu jauh memikirkan persaingan gelar.

"Saya rasa masih terlalu dini untuk mulai melihat klasemen," kata Iraola dalam konferensi pers pra-pertandingan.

Ia mengakui kualitas Arsenal di bawah arahan Mikel Arteta. Menurutnya, tim asal London tersebut memiliki pemain-pemain berkualitas yang mampu bekerja sama dengan sangat baik di lapangan.

"Ini tentang mempersiapkan diri untuk pertandingan yang sangat sulit. Kami mengenal Arsenal dan betapa bagusnya mereka. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, yang bekerja sama secara sinkron, dan kami harus siap menghadapi tantangan itu."

Editor: Edi Yulianto
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