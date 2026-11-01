Como 1907 Lanjutan Tren Positif setelah Menang Tipis 1-0 atas Venezia

JawaPos.com - Como 1907 melanjutkan tren positif di Liga Italia 2026/27 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Venezia.
Laga pekan ke-10 itu digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada Minggu (1/11) malam WIB.
Dilansir dari Antara, tim asuhan Cesc Fabregas mengamankan tiga poin berkat gol penalti Lucas Da Cunha di babak pertama.
Hasil ini menjadi kemenangan keempat secara beruntun bagi Como di kompetisi kasta tertinggi Italia.
Tambahan tiga poin membuat Como mengoleksi 23 poin dari 10 pertandingan dan menempati peringkat empat.
Mereka hanya terpaut tiga poin dari Lazio di puncak klasemen.
Sebaliknya, kekalahan semakin memperburuk posisi Venezia.
Mereka masih terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi tiga poin dari 10 pertandingan.
Como langsung mengambil kendali permainan sejak awal pertandingan.
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Jawa Pos
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