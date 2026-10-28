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Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 13.02 WIB

Como Bangkit Kalahkan Torino 3-1, AS Roma Bekuk Cagliari di 4-2 Liga Italia

 

Gelandang Como Martin Baturina merayakan gol ke gawang Torino dalam pertandingan Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin, Italia, Selasa (27/10) waktu setempat. (X/@SerieA/Antara)

JawaPos.com - Como bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Torino dengan skor 3-1 pada pekan kesembilan Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin.

Berdasar catatan Serie A dilansir dari Antara, kemenangan Como dihasilkan melalui gol Jacobo Ramon, Nico Paz, dan Martin Baturina setelah Torino lebih dahulu unggul lewat Che Adams.

Kemenangan tersebut membawa Como naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Italia dengan 20 poin dari sembilan pertandingan, terpaut lima poin dari Lazio di puncak klasemen.

Sementara itu, Torino tertahan di peringkat kedelapan dengan 13 poin dari sembilan pertandingan, berjarak tujuh poin dari posisi empat besar.

Pada pertandingan lain, AS Roma mengamankan kemenangan 4-2 atas Cagliari pada pekan kesembilan Liga Italia di Stadion Olimpico, Roma.

Roma meraih kemenangan melalui gol Emanuele Lulli, Niccolo Pisilli, Rodrigo Mora, dan Donyell Malen, sedangkan Cagliari membalas lewat M'Bala Nzola dan Daniel Maldini.

Kemenangan tersebut membawa Roma menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan 21 poin dari sembilan pertandingan, terpaut empat poin dari Lazio di puncak klasemen.

Sebaliknya, Cagliari tertahan di peringkat kesembilan dengan 13 poin dari sembilan pertandingan, terpaut tujuh poin dari posisi empat besar.

Roma mengambil inisiatif menyerang dan sempat mengancam melalui tendangan Gianluca Mancini yang berhasil diamankan kiper Cagliari Elia Caprile.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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