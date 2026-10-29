Gary Neville Kaget MU Tak Pecat Michael Carrick usai Dihajar Como-Bournemouth

JawaPos.com - Gary Neville mengaku terkejut Michael Carrick masih menjabat sebagai pelatih Manchester United usai Setan Merah dipermalukan Bournemouth 0-3 di Old Trafford, pekan lalu dan dihajar Como di Liga Champions.

Mantan kapten Manchester United tersebut menilai Carrick menghadapi tugas berat untuk mengangkat performa tim yang sedang terpuruk.

Ia juga meragukan ada solusi instan untuk mengatasi masalah yang tengah membelit klub berjuluk Setan Merah itu.

Carrick tiba di pusat latihan Carrington pada Selasa pagi ketika masa depannya masih menjadi tanda tanya.

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Kekalahan dari Bournemouth membuat Manchester United terpuruk di posisi ke-16 klasemen, sementara tekanan terhadap sang pelatih semakin meningkat.

Meski demikian, sumber-sumber mengatakan bahwa Carrick tetap menjalani sesi latihan seperti biasa. Ia pun masih berharap dapat memimpin tim saat menghadapi Chelsea pada Sabtu mendatang.

Situasi tersebut cukup mengejutkan Neville. Ia memperkirakan kekalahan dari Bournemouth akan menjadi pertandingan terakhir Carrick sebagai pelatih Manchester United.

Carrick sebelumnya berhasil membawa United finis di posisi ketiga pada musim lalu setelah ditunjuk dengan kontrak jangka pendek menyusul kepergian Ruben Amorim.

Penampilan tim yang dianggap menjanjikan kemudian membuatnya mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun.