Prediksi Skor Como 1907 vs Venezia di Liga Italia: I Lariani Kunci Kemenangan di Giuseppe Sinigaglia

JawaPos.com - Como 1907 akan menjamu Venezia dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Minggu (1/11/2026) pukul 18.30 WIB. Lariani - julukan Como 1907 - berpeluang mengunci kemenangan di kandang sendiri.

Como 1907 datang ke pertandingan ini dengan modal empat kemenangan beruntun di semua kompetisi. Dalam periode tersebut, pasukan Cesc Fabregas sukses mencetak 12 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Hasil positif itu membuat Como 1907 semakin percaya diri menghadapi pertandingan berikutnya di Liga Italia. I Lariani mulai memperlihatkan potensi untuk bersaing dengan klub-klub papan atas dalam perebutan posisi terbaik di klasemen.

Pada pertandingan terakhir, Como 1907 sukses menumbangkan Torino dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut membuat mereka menempati posisi keempat pada papan klasemen sementara Liga Italia 2026/2027 dengan mengoleksi 20 poin.

Sebaliknya, Venezia menghadapi pertandingan ini dengan situasi yang jauh berbeda. Tim berjuluk Leoni Alati tersebut masih terpuruk di dasar klasemen setelah menelan delapan kekalahan dari sembilan pertandingan yang telah dijalani.

Venezia baru mengumpulkan tiga poin dan masih kesulitan menemukan konsistensi sejak kembali promosi ke Liga Italia. Pergantian pelatih dari Giovanni Stroppa ke Davide Nicola juga belum memberikan perubahan signifikan terhadap hasil pertandingan mereka.

Nicola sempat mengawali kiprahnya dengan kemenangan mengejutkan atas Napoli. Namun, Venezia kemudian kalah 0-1 dari Genoa sebelum kembali menelan kekalahan saat menjamu Inter Milan.

Venezia perlu membenahi produktivitas lini depan dan rapuhnya pertahanan. Leoni Alati baru mencetak enam gol dan kebobolan 19 gol di Liga Italia, menandakan betapa rapuhnya pertahanan mereka.