Clean Sheet Pertama di Rayo Vallecano, Emil Audero Puji Kerja Keras Pemain

JawaPos.com - Emil Audero merasa senang bisa meraih clean sheet saat Rayo Vallecano mengalahkan Celta Vigo di pekan ke-11 Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Estadio de Vallecas, Sabtu (31/10/2026).

Setelah empat laga tanpa kemenangan, Rayo Vallecano kembali berhasil meraih tiga poin dan juga mencatatkan clean sheet pertama. Emil Audero mengatakan bahwa kemenangan tersebut merupakan hasil evaluasi di laga kekalahan dari Elche.

"Ya, kami membutuhkan tiga poin ini. dan akhirnya, ini adalah kemenangan pertama di kandang dan clean sheet pertama. Sangat penting bagi kami, bagi tim, bagi semuanya. Dan tentu saja kita harus menikmatinya, karena bagi saya setiap kemenangan harus dinikmati, dan setiap kekalahan harus diperbaiki dan dianalisis, seperti yang telah kami lakukan pada pertandingan terakhir. Dan ya, tentu saja, rasa kepuasan yang ganda," kata Emil Audero kepada laman resmi Rayo Vallecano yang dikutip dari Instagram @perspectivefootball_id, Minggu (1/11/2026).

Bagi Emil Audero, ini menjadi clean sheet pertamanya bersama Rayo Vallecano. Meskipun demikian, kiper Timnas Indonesia tersebut merasa pencapaian itu merupakan kerja keras dari seluruh tim.

"Ini adalah kerja keras dari seluruh tim, dan clean sheet itu bukan hanya milik penjaga gawang saja, melainkan milik semua pemain yang berjuang di lapangan. Dan kami sangat, sangat bahagia akan hal ini, dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kita harus terus melangkah seperti ini," ujar Emil Audero.

Kiper 29 tahun tersebut tidak melakukan banyak aksi penyelamatan. Melansir Fotmob, Emil tercatat tidak melakukan save karena lini belakang bermain solid untuk menahan serangan Celta Vigo.

Meski tidak melakukan aksi penyelamatan, Emil tetap mendapatkan rating yang cukup tinggi. Dia meraih rating 7,0 selama bermain 90 menit.