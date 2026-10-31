Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Celta Vigo di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero Cs Amankan 3 Poin

JawaPos.com - Rayo Vallecano akan menjalani tantangan berat pada laga pekan ke-11 Liga Spanyol 2026/2027. Emil Audero dan kawan-kawan bakal menantang Celta Vigo.

Rayo Vallecano bertindak sebagai tuan rumah dalam laga tersebut. Los Franjirrojos -julukan Rayo Vallecano- akan menjamu Celta Vigo di Estadio de Vallecas, Madrid, Spanyol, Sabtu (31/10/2026) pukul 21.15 WIB.

Meski berstatus tuan rumah, Rayo Vallecano belum menunjukkan konsisten yang diharapkan. Tim asuhan Benat San Jose itu belum mencatatkan kemenangan dalam tiga laga terakhirnya di Liga Spanyol. Terakhir kali mereka meraih kemenangan atas Espanyol pada 16 September 2026.

Rayo Vallecano saat ini menempati peringkat ke-16 dengan koleksi sembilan poin. Posisinya lebih dekat dengan zona degradasi karena hanya unggul satu angka saja atas Espanyol yang menghuni posisi ke-18.

Kendati demikian, Rayo Vallecano memiliki modal kemenangan 3-2 atas Recreativo de Huelva pada babak pertama Copa del Rey. Hasil tersebut bisa menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Los Franjirrojos.

Di sisi lain, Celta Vigo datang dengan modal cukup menjanjikan. Tim asuhan Claudi Giraldez itu tidak tersentuh kekalahan dalam tujuh laga terakhir di kompetisi kasta tertinggi Liga Spanyol.

Meski demikian, Celta Vigo masih harus memperbaiki sisi produktivitas gol. Pasalnya, tim berjuluk Los Celestes itu hanya mampu mencetak 10 gol dari 10 pertandingan.

Catatan tersebut berbanding terbalik dengan performa pertahanan mereka yang terbilang solid. Celta Vigo baru kebobolan tujuh gol sepanjang musim ini dan menjadi tim dengan catatan pertahanan terbaik di La Liga.