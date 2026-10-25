Emil Audero Gagal Hentikan Dua Penalti, Rayo Vallecano Dibekuk Elche 0-3

Emil Audero kebobolan tiga gol saat Rayo Vallecano takluk 0-3 dari Elche pada pekan ke-10 Liga Spanyol 2026/2027. Kiper Timnas Indonesia itu mencatat enam penyelamatan meski gagal menghentikan dua tendangan penalti. (Dok Rayo)
JawaPos.com – Emil Audero gagal menghindarkan Rayo Vallecano dari kekalahan saat menjamu Elche pada pekan ke-10 Liga Spanyol 2026/2027. Bermain di Estadio de Vallecas, Sabtu (24/10/2026), Rayo Vallecano takluk 0-3 dari tim tamu.
Dua gol pertama Elche tercipta melalui tendangan penalti pada babak pertama. Federico Redondo membuka keunggulan pada menit ke-23, sebelum Fernando Niño menggandakan skor melalui titik putih pada menit ke-36.
Emil sebenarnya mampu membaca arah tendangan penalti pertama Redondo. Namun, bola tetap meluncur ke gawang dan membawa Elche unggul 1-0. Pada penalti kedua, Niño berhasil mengecoh penjaga gawang Timnas Indonesia tersebut.
Elche kemudian memastikan kemenangan melalui gol Germán Valera pada menit ke-68. Gol tersebut membuat Rayo kesulitan mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir dengan skor 0-3.
Meski kebobolan tiga gol, Emil tetap melakukan sejumlah penyelamatan sepanjang pertandingan. Berdasarkan statistik FotMob, kiper berusia 29 tahun itu mencatat enam penyelamatan selama bermain penuh.
Catatan tersebut menunjukkan Emil beberapa kali mampu menggagalkan peluang lawan. Namun, dua penalti dan gol Valera tetap membuat gawang Rayo kebobolan tiga kali.
Kekalahan ini juga terjadi di tengah upaya Rayo untuk mengamankan poin di kandang sendiri. Sementara itu, Elche berhasil membawa pulang tiga poin berkat efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang.
Hasil negatif tersebut membuat Rayo Vallecano masih harus berjuang memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Spanyol. Berdasarkan klasemen setelah pertandingan, Rayo mengoleksi sembilan poin dan berada di peringkat ke-16.
Di sisi lain, Elche mengamankan tambahan tiga poin sehingga mengoleksi 13 poin dari pertandingan yang telah dijalani.
Bagi Emil Audero, pertandingan ini menjadi catatan tersendiri setelah ia harus menghadapi dua tendangan penalti yang berujung gol. Rayo pun perlu segera bangkit agar tidak semakin dekat dengan persaingan di papan bawah klasemen.
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Jawa Pos
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