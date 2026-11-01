Blunder Zion Suzuki Bikin Aston Villa Gagal Menang atas Fulham

JawaPos.com - Aston Villa gagal mengamankan kemenangan saat menjamu Fulham setelah blunder kiper Zion Suzuki membuat pertandingan berakhir imbang 1-1 di Villa Park, Sabtu (31/10).

Kesalahan Suzuki terjadi pada babak kedua ketika ia gagal mengantisipasi umpan silang dari situasi sepak pojok. Bola yang seharusnya dapat diamankan justru terlepas dan melewati garis gawang, sehingga Fulham berhasil menyamakan kedudukan.

Hasil ini membuat Fulham mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan terakhir sekaligus mengurangi tekanan terhadap pelatih Alvaro Arbeloa. Di sisi lain, Aston Villa kembali kehilangan poin setelah sebelumnya meraih kemenangan impresif atas Manchester City.

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Fulham pantas mendapatkan hasil imbang tersebut setelah memberikan perlawanan sepanjang pertandingan. Mereka bahkan sempat memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol sebelum akhirnya diuntungkan oleh kesalahan penjaga gawang tuan rumah.

McGinn Gagal Mengeksekusi Penalti Melansir ESPN, Aston Villa memulai pertandingan dengan cukup agresif dan berusaha mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal.

Leon Goretzka mendapatkan dua peluang melalui sundulan dari situasi sepak pojok. Sundulan pertamanya melayang tipis di atas mistar gawang, sedangkan upaya kedua mengarah tepat kepada kiper Fulham, Bernd Leno.

Villa kemudian mendapatkan peluang emas untuk membuka keunggulan setelah VAR mendeteksi handball yang dilakukan Sander Berge. Sundulan Goretzka mengenai lengan Berge yang terentang sebelum bola mencapai Leno.

Wasit Sam Barrott pun menunjuk titik putih. Namun, John McGinn gagal memanfaatkan kesempatan tersebut setelah tendangan penaltinya membentur mistar gawang.