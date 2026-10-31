Kalah 2-0 dari Chelsea, Manchester United Sembilan Pertandingan tanpa Kemenangan

JawaPos.com - Manchester United (MU) kembali gagal meraih kemenangan setelah kalah 2-0 dari Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Stamford Bridge pada Sabtu (31/10) WIB.
Hasil memperpanjang catatan buruk Setan Merah menjadi sembilan pertandingan beruntun tanpa kemenangan di semua kompetisi, dengan enam pertandingan beruntun di Liga Inggris.
Manchester United harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah Morgan Rogers dan Cole Palmer mencetak gol untuk Chelsea.
Tambahan tiga poin membawa Chelsea naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 16 poin dari sembilan pertandingan.
Sebaliknya, Manchester United masih tertahan di peringkat ke-16 dengan tujuh poin, demikian laman resmi Liga Premier Inggris.
Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama.
MU sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk membuka keunggulan, tetapi gagal memaksimalkannya.
Peluang emas didapat Bruno Fernandes pada menit ke-18.
Menerima umpan silang Bryan Mbeumo dalam situasi serangan balik, Fernandes melepaskan tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti.
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