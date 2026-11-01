Hasil Buruk Manchester United Berlanjut, Michael Carrick Menghitung Hari untuk Dipecat

JawaPos.com - Masa depan Michael Carrick sebagai manajer Manchester United kembali menjadi sorotan setelah timnya menelan kekalahan 0-2 dari Chelsea pada Sabtu (31/10) sore.

Meski hasil buruk terus berlanjut, Carrick diperkirakan masih akan memimpin Man United dalam pertandingan Liga Champions melawan Roma pada Selasa (3/11) malam.

Melansir Talksport, Manchester United harus menyelesaikan pertandingan melawan Chelsea dengan sepuluh pemain setelah Lisandro Martinez menerima kartu merah. Kekalahan tersebut semakin memperburuk situasi Carrick yang berada di bawah tekanan akibat performa tim yang jauh dari harapan.

Namun, pergantian pelatih dalam waktu dekat tampaknya belum menjadi pilihan utama manajemen klub. Meski jajaran petinggi Manchester United telah mengadakan pembicaraan tingkat tinggi, mereka dikabarkan masih berharap Carrick mampu membalikkan keadaan.

Awal musim yang dijalani United bahkan disebut sebagai yang terburuk sejak musim 1986/87. Kondisi tersebut membuat setiap pertandingan berikutnya semakin penting bagi Carrick untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak memimpin tim.

Setelah menghadapi Roma di kandang sendiri, Manchester United dijadwalkan menjamu Aston Villa di Old Trafford pada 8 November. Dua pertandingan tersebut berpotensi menjadi penentu arah perjalanan klub sebelum jeda internasional.

Kekalahan dari Chelsea Memperpanjang Krisis Manchester United sebenarnya sempat memiliki peluang untuk membuka keunggulan ketika Matheus Cunha mencetak gol setelah sekitar setengah jam pertandingan. Namun, gol tersebut dianulir karena sang penyerang dinyatakan berada dalam posisi offside.

Chelsea kemudian mengambil alih kendali pertandingan. Morgan Rogers berhasil menembus pertahanan United dan melambungkan bola melewati Senne Lammens pada awal babak kedua untuk membawa tuan rumah unggul.