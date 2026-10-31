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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.13 WIB

Prediksi Skor Chelsea vs Manchester United: Cole Palmer Bisa Jadi Pembeda di Stamford Bridge

Cole Palmer diprediksi kembali menjadi andalan Chelsea saat menjamu Manchester United di Stamford Bridge. (Chelsea) - Image

Cole Palmer diprediksi kembali menjadi andalan Chelsea saat menjamu Manchester United di Stamford Bridge. (Chelsea)

JawaPos.com - Chelsea akan menjamu Manchester United pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027 di Stamford Bridge, Sabtu (31/10/2026) malam WIB.

Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki hasil setelah melewati periode yang kurang memuaskan.

Chelsea datang dengan modal dua kekalahan beruntun di semua kompetisi. Sementara itu, Manchester United masih kesulitan menemukan konsistensi bersama Michael Carrick.

Kondisi tersebut membuat pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat, mengingat masing-masing membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri.

Secara posisi di klasemen, Chelsea masih berada jauh di atas Manchester United. The Blues unggul 11 peringkat dan enam poin dari rivalnya tersebut. Namun, posisi yang lebih baik tidak otomatis membuat tim asuhan Xabi Alonso berada dalam situasi nyaman.

Chelsea baru saja kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di Stamford Bridge pada pertandingan Premier League sebelumnya. Hasil tersebut menjadi pukulan bagi tim yang tengah berusaha menjaga persaingan di papan atas.

Kekecewaan Chelsea bertambah setelah mereka tersingkir dari Carabao Cup. Menghadapi Liverpool pada Kamis (29/10/2026), Chelsea bermain imbang 1-1 sebelum akhirnya kalah melalui adu penalti dengan skor 5-6.

Dua hasil tersebut menunjukkan bahwa Chelsea masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Padahal, mereka sempat memperlihatkan ketajaman di lini depan dengan mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan melawan Bournemouth dan Everton.

Kemenangan 5-1 atas Bournemouth dan 2-0 atas Everton menjadi bukti bahwa Chelsea mampu menghasilkan banyak peluang sekaligus memaksimalkannya. Sayangnya, performa tersebut belum diikuti konsistensi dalam menjaga pertahanan.

Editor: Edi Yulianto
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