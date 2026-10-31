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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22.05 WIB

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Manchester United: Moises Caicedo Andalan Lini Tengah The Blues

Gelandang Chelsea Moises Caicedo. (Moises Caicedo) - Image

Gelandang Chelsea Moises Caicedo. (Moises Caicedo)

JawaPos.com - Chelsea menjamu Manchester United di pekan kesembilan Liga Inggris. Laga tersebut akan dimainkan di Stamford Bridge, Sabtu (31/10/2026) pukul 19.30 WIB.

Xabi Alonso memastikan Maxence Lacroix akan absen untuk laga nanti hingga sebelum jeda internasional. Bek tengah timnas Prancis tersebut sempat ditarik keluar saat laga melawan Liverpool di Carabao Cup.

"Max mengalami cedera dan kami memperkirakan dia tidak akan siap sebelum jeda internasional. Jadi dia akan absen beberapa minggu," kata Xabi Alonso yang dikutip laman resmi Chelsea, Sabtu (31/10/2026).

Sementara Jorrel Hato juga belum bisa bermain melawan Manchester United. Bek timnas Belanda itu memiliki masalah punggung dan  sedang tidak enak badan.

"Kami tidak tahu berapa lama, tetapi dia tidak akan bisa bermain besok. Dia mengalami masalah punggung dan merasa tidak enak badan untuk besok (hari ini)," jelas Xabi Alonso.

Meski sempat ditarik keluar di babak kedua melawan Liverpool, Moises Caicedo siap bermain untuk menghadapi Manchester United. Namun Emiliano Martínez, belum siap untuk laga nanti dan akan kembali ke skuad sebelum jeda internasional.

"Tidak ada masalah. Dia baik-baik saja untuk besok (hari ini)," ujar Xabi tentang Moises Caicedo.

"Ya, ada kemungkinan. Kita masih perlu menunggu minggu depan, tapi mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi ada kemungkinan," pungkas pelatih asal Spanyol itu.

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Manchester United

Mike Panders menjadi kiper pilihan utama karena absennya Emiliano Martínez. Melansir Sports Mole, Moises Caicedo menjadi pemimpin di lini tengah untuk memberikan suplai bola kepada Cole Palmer dan Morgan Rogers. 

Editor: Edi Yulianto
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