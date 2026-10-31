Prediksi Skor Bayern Munchen vs Dortmund: Der Klassiker Panas, Kane Jadi Andalan

Harry Kane jadi andalan Bayern Munchen saat menghadapi Borussia Dortmund dalam laga pekan kedelapan Bundesliga. (Istimewa)
JawaPos.com - Bayern Munchen akan menghadapi Borussia Dortmund dalam laga pekan kedelapan Bundesliga 2026/2027.
Laga bertajuk Der Klassiker ini dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena pada Minggu (1/11) pukul 00.30 WIB.
Duel dua klub besar Jerman tersebut diperkirakan berjalan menarik. Bayern dan Dortmund sama-sama mengoleksi 17 poin dari tujuh pertandingan.
Bayern menempati posisi teratas klasemen berkat keunggulan selisih gol, sedangkan Dortmund terus membayangi di papan atas.
Bayern Munchen memiliki modal cukup kuat menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Vincent Kompany tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir melawan Dortmund.
Catatan tersebut tentu menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Bayern.
Bermain di hadapan pendukung sendiri juga memberikan keuntungan tersendiri, terutama karena mereka cukup konsisten ketika tampil di Allianz Arena musim ini.
Harry Kane diperkirakan kembali menjadi tumpuan di lini depan.
Penyerang asal Inggris itu akan mendapat dukungan dari Michael Olise, Joshua Kimmich, dan pemain-pemain kreatif lainnya untuk membongkar pertahanan Dortmund.
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Jawa Pos
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