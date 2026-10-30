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Penulis: Risma Azzah Fatin
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.27 WIB

Michael Olise Menjadi Taruhan Besar Masa Depan Bayern Munich dan Diprediksi Akan Raih Ballon d’Or

Michael Olise (Bein Sports) - Image

Michael Olise (Bein Sports)

JawaPos.com – Bayern Munich menaruh kepercayaan besar kepada Michael Olise yang dinilai memiliki potensi menjadi salah satu pemain terbaik dunia pada masa mendatang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (30/10), Sejak didatangkan dari Crystal Palace pada 2024, pemain sayap asal Prancis tersebut terus menunjukkan perkembangan melalui kontribusi gol dan assist yang membuatnya menjadi bagian penting dalam proyek klub.

Pada usia 24 tahun, Olise bahkan diyakini belum mencapai kemampuan terbaiknya sehingga Bayern menjadikannya salah satu taruhan terbesar untuk masa depan.

Keyakinan tersebut turut disampaikan CEO Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, yang memprediksi Olise berpeluang meraih penghargaan Ballon d’Or sepanjang kariernya.

Dikutip dari Sport Bild, Dreesen menilai bakat Olise serta lingkungan kompetitif di Bayern dapat membantunya mencapai potensi maksimal dan bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

Kepercayaan tersebut didukung catatan impresif sang pemain yang telah mengoleksi 54 gol dan 61 assist dalam 119 penampilan bersama Bayern di seluruh kompetisi.

Meski memiliki potensi besar, Olise masih harus membuktikan konsistensi dan kemampuannya dalam menentukan hasil pertandingan penting, terutama di kompetisi domestik maupun Eropa.

Dreesen menilai keberhasilan individu juga bergantung pada pencapaian kolektif tim sehingga dukungan rekan-rekan setim menjadi faktor penting dalam perjalanan Olise menuju penghargaan individu bergengsi.

Bayern juga berencana mempertahankan pemain asal Prancis tersebut selama mungkin dan akan membahas masa depannya pada waktu yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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