Prediksi Werder Bremen vs Hoffenheim: Mampukah Tuan Rumah Pertahankan Rekor Apik

JawaPos.com - Werder Bremen akan menjamu Hoffenheim pada pekan lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Weserstadion, Sabtu (31/10/2026) kick off pukul 21.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif, tetapi Bremen memiliki motivasi tambahan untuk mempertahankan catatan apik mereka di kompetisi domestik.

Werder Bremen saat ini berada di posisi keenam klasemen dengan koleksi 12 poin. Tim asuhan Daniel Thioune tersebut berusaha melanjutkan tren positif setelah melewati enam pertandingan Bundesliga tanpa kekalahan. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Bremen untuk kembali meraih poin penuh.

Meski demikian, Bremen datang dengan sedikit kekecewaan setelah tersingkir dari DFB-Pokal. Mereka kalah tipis 2-3 dari Borussia Dortmund dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini serang Bremen masih mampu memberikan perlawanan, meskipun pertahanan mereka perlu tampil lebih disiplin.

Niclas Fullkrug diperkirakan kembali menjadi salah satu tumpuan di lini depan. Ketajamannya diharapkan bisa membantu Bremen membongkar pertahanan Hoffenheim. Namun, tuan rumah juga harus menghadapi masalah absennya sejumlah pemain, termasuk Justin Njinmah dan Keke Topp.

Di kubu lawan, Hoffenheim datang dengan kepercayaan diri yang mulai membaik. Mereka menempati posisi kesepuluh dengan sembilan poin dan berpeluang memperbaiki posisi apabila mampu membawa pulang kemenangan dari Weserstadion.

Performa Hoffenheim dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan perkembangan. Mereka berhasil memenangi tiga dari empat laga terakhir, meskipun perjalanan di DFB-Pokal harus berakhir setelah kalah dari Holstein Kiel melalui adu penalti.

Pelatih Christian Ilzer tentu ingin anak asuhnya menjaga momentum tersebut. Lini depan Hoffenheim memiliki sejumlah pemain yang bisa merepotkan pertahanan tuan rumah, seperti Fisnik Asllani, Adam Hlozek, dan Andrej Kramaric. Ketiganya berpeluang menjadi pembeda apabila mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.