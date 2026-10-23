Prediksi Skor Hoffenheim vs Lyon di Liga Europa: Tuan Rumah Tertekan, Tamu Bidik Kemenangan

Hoffenheim akan menjamu Lyon di Liga Europa. (istimewa)
JawaPos.com - Hoffenheim akan menjamu Lyon pada matchday ketiga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di SNP Arena, Jerman, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim datang dengan kondisi berbeda setelah menjalani dua pertandingan awal di kompetisi Eropa.
Hoffenheim membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisinya setelah menelan dua kekalahan beruntun.
Sementara itu, Lyon berpeluang melanjutkan tren kemenangan sekaligus menjaga langkah mereka di fase liga.
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Bagi Hoffenheim, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa kemenangan di Bundesliga bukan sekadar hasil sesaat.
Tim asuhan Christian Ilzer tersebut baru saja mengalahkan Borussia Mönchengladbach dengan skor 2-1 pada akhir pekan lalu. Hasil itu menjadi modal penting menjelang kedatangan wakil Prancis tersebut.
Meski begitu, Hoffenheim masih memiliki pekerjaan rumah di lini pertahanan. Mereka sebelumnya kalah 0-2 dari OFI Kreta dan takluk 2-3 dari Beşiktaş dalam dua pertandingan Liga Europa.
Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Hoffenheim masih kesulitan menjaga konsistensi ketika menghadapi lawan di kompetisi Eropa.
Menghadapi Lyon, tuan rumah harus lebih disiplin dalam menjaga ruang antarpemain. Kesalahan ketika kehilangan penguasaan bola bisa menjadi masalah karena Lyon mempunyai pemain yang mampu memanfaatkan situasi transisi dengan cepat.
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Jawa Pos
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