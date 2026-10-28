Prediksi Holstein Kiel vs Hoffenheim di DFB Pokal: Tim Tamu Bidik Tiket ke Babak Berikutnya

JawaPos.com - Holstein Kiel akan menghadapi Hoffenheim pada putaran DFB-Pokal 2026/2027 di Holstein-Stadion, Kamis (29/10/2026) kick off pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di kompetisi piala Jerman. Meski bermain di kandang sendiri, Kiel diprediksi menghadapi tantangan berat karena Hoffenheim datang dengan modal performa yang mulai membaik.

Holstein Kiel mengawali perjalanan di DFB-Pokal musim ini dengan hasil positif. Mereka berhasil mengalahkan 1860 Munich dengan skor 2-0 pada putaran sebelumnya. Namun, performa Kiel di kompetisi domestik sempat mengalami penurunan sebelum akhirnya kembali menemukan momentum melalui kemenangan atas Dynamo Dresden.

Kemenangan 3-0 atas Dynamo Dresden menjadi hasil penting bagi Kiel. Selain mengakhiri rentetan enam pertandingan tanpa kemenangan di 2. Bundesliga, hasil tersebut juga memberikan tambahan kepercayaan diri bagi para pemain menjelang pertandingan melawan Hoffenheim.

Kiel tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter di Holstein-Stadion untuk kembali meraih hasil positif. Mereka juga memiliki catatan tidak terkalahkan di kandang pada musim ini, yang bisa menjadi modal untuk memberikan perlawanan kepada tim tamu.

Meski demikian, Hoffenheim memiliki kualitas skuad yang patut diperhitungkan. Tim besutan Christian Ilzer itu mengawali kiprahnya di DFB-Pokal dengan kemenangan telak 4-0 atas Erzgebirge Aue. Setelah sempat mengalami periode sulit dengan enam kekalahan dalam tujuh pertandingan di Bundesliga dan Liga Europa, Hoffenheim kini menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan.

Mereka berhasil mencatatkan tiga kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Salah satu hasil yang menonjol adalah kemenangan 3-0 atas Lyon di Liga Europa, sebelum melanjutkan tren positif dengan menundukkan Bayer Leverkusen di Bundesliga.

Rentetan hasil tersebut membuat Hoffenheim memiliki modal kepercayaan diri yang lebih baik saat bertandang ke markas Kiel. Ketajaman lini depan menjadi salah satu aspek yang bisa menentukan hasil pertandingan, terutama dengan kehadiran Andrej Kramaric yang diprediksi menjadi andalan dalam membongkar pertahanan tuan rumah.