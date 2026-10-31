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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Minggu, 1 November 2026 | 01.03 WIB

Jelang Rayo Vallecano vs Celta Vigo: Tuan Rumah Incar Poin Penuh, Ini Prediksinya

Prediksi skor Celta Vigo Vs Rayo Vallecano (x @TbeParkheadf) - Image

Prediksi skor Celta Vigo Vs Rayo Vallecano (x @TbeParkheadf)

JawaPos.com - Rayo Vallecano akan menjamu Celta Vigo dalam lanjutan LaLiga Spanyol 2026/2027 pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 22.15 WIB ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Celta Vigo datang dengan modal 12 poin dari 10 pertandingan dan menempati peringkat kesembilan. Sementara itu, Rayo Vallecano masih berada di posisi ke-16 dengan koleksi sembilan poin. Selisih tiga poin membuat laga ini cukup penting bagi tuan rumah untuk menjauh dari persaingan di papan bawah.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Rayo Vallecano untuk mengamankan hasil positif. Namun, mereka tetap harus berhati-hati menghadapi Celta Vigo yang memiliki sejumlah pemain berbahaya dan berpotensi menyulitkan pertahanan tuan rumah.

Rayo Vallecano membutuhkan konsistensi jika ingin memperbaiki posisinya. Dengan sembilan poin dari 10 pertandingan, tambahan angka akan membantu mereka menjaga jarak dari zona degradasi. Karena itu, pertandingan kandang kali ini menjadi kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja.

Salah satu pemain yang bisa menjadi tumpuan Rayo adalah Sergio Camello. Penyerang tersebut telah mencetak tujuh gol di LaLiga musim ini dan menjadi pilihan utama di lini depan. Produktivitasnya diharapkan mampu memberikan perbedaan ketika Rayo menghadapi pertahanan Celta Vigo.

Camello diperkirakan kembali mengisi posisi penyerang tengah. Sementara itu, Alemao yang baru mencetak dua gol saat Rayo meraih kemenangan di Copa del Rey atas Recreativo kemungkinan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Di lini tengah, Rayo berpotensi mengandalkan Oscar Valentin untuk menggantikan Pathe Ciss yang harus absen akibat skorsing. Perubahan tersebut membuat tuan rumah perlu memastikan keseimbangan permainan tetap terjaga, terutama ketika menghadapi tekanan dari lini tengah tim tamu.

Rayo juga menghadapi persoalan di sektor pertahanan. Augusto Batalla, Luiz Felipe, dan Andrei Ratiu diperkirakan belum bisa tampil karena masalah kebugaran. Absennya sejumlah pemain tersebut bisa memengaruhi pilihan pelatih dalam menyusun komposisi terbaik.

Editor: Banu Adikara
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