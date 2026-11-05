Prediksi Skor AC Milan vs Ferencvaros di Liga Europa: Rossoneri Amankan Poin Penuh di San Siro

AC Milan sempat unggul 3-0 sebelum Atalanta bangkit dan memperkecil ketertinggalan. Rossoneri akhirnya mengamankan tiga poin di San Siro. (Dok. ACM)
JawaPos.com - AC Milan akan kembali melanjutkan perjuangannya di kompetisi Liga Europa 2026/2027. Kali ini, tim berjuluk Rossoneri itu akan menantang klub kuat asal Hungaria, Ferencvaros.
AC Milan akan menjamu Ferencvaros di Stadion San Siro, Italia, Jumat (6/11) pukul 00.45 WIB. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Rossoneri untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.
AC Milan menelan kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth pada pertandingan terakhir fase Liga Europa. Hasil tersebut menjadi kekalahan kedua Rossoneri dari tiga pertandingan yang telah dijalani.
Saat ini, AC Milan masih tertahan di peringkat ke-24 dengan koleksi tiga poin. Posisi tersebut merupakan batas terakhir zona playoff menuju babak 16 besar.
Situasi itu membuat kemenangan menjadi target utama bagi pasukan Ruben Amorim. Terlebih, AC Milan akan bermain di San Siro yang bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk menghadapi salah satu tim dengan performa terbaik di kompetisi musim ini.
Meski namanya terdengar asing, Ferencvaros bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Klub asal Hungaria tersebut datang dengan modal meraih kemenangan beruntun dalam tiga laga dan menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin.
Catatan itu menunjukkan bahwa Ferencvaros memiliki konsistensi yang belum mampu ditunjukkan Milan di Liga Europa. Mereka sukses mengalahkan Celtic, Viktoria Plzen, dan Torreense untuk menjaga rekor sempurna sejak fase liga dimulai.
Tak hanya gemilang di kompetisi Eropa, Ferencvaros juga tampil impresid di kompetisi domestik. Tim asuhan Balazs Borbely itu meraih kemenangan 2-0 atas Paksi SE pada akhir pekan lalu, membuatnya berada di posisi ketiga klasemen Liga Hungaria.
Catatan positif tersebut tentu menambah kepercayaan diri Ferencvaros dalam lawatannya ke markas AC Milan. Mereka memiliki peluang untuk merepotkan tuan rumah.
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