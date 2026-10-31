Pulang dari Rumah Sakit, Vincent Kompany Dipastikan Absen di Laga Der Klassiker

JawaPos.com - Bayern Munchen pastikan sang pelatih Vincent Kompany tidak akan terlibat dalam persiapan tim menghadapi Borussia Dortmund pada laga Der Klassiker, Minggu (1/11). Keputusan itu diambil setelah pelatih asal Belgia itu mengalami kolaps hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit pekan lalu.

Meski saat ini telah diperbolehkan pulang dan menjalani pemulihan di rumah, Bayern Munchen tidak ingin Kompany memikirkan urusan sepak bola untuk sementara waktu. Klub memberikan kesempatan penuh kepada sang pelatih untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Asisten pelatih Bayern Munchen Aaron Danks menegaskan bahwa pihaknya telah menerima instruksi untuk tidak membicarakan sepak bola dengan Kompany selama masa pemulihan. “Kami tidak membicarakan sepak bola dengannya. Kami sudah menerima instruksi yang jelas mengenai hal itu. Dia perlu memulihkan diri dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Kami tidak akan melibatkannya agar dia bisa kembali sepenuhnya ketika sudah siap,” ujar Danks dikkutip dari AP News.

Danks sebelumnya mengambil alih tugas kepelatihan saat Bayern menghadapi Magdeburg pada pertandingan Piala Jerman, Rabu (28/10). Dalam pertandingan itu, Die Roten sukses meraih kemenangan telak dengan skor 6-1. Saat ini, Danks kembali dipercaya mengawal Bayern dalam pertandingan penting melawan Borussia Dortmund.

Danks juga memastikan bahwa persiapan Bayern tidak mengalami banyak perubahan meskipun Kompany masih harus beristirahat. Menurut Danks, para asisten pelatih memiliki kemampuan dan karakteristik masing-masing yang saling melengkapi.

Danks menegaskan bahwa para asisten pelatih bukan orang yang hanya meniru gaya kepelatihan Kompany. Mereka memiliki keahlian berbeda sehingga dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas tim selama sang pelatih absen.