Kemenangan Dramatis Bayern Munchen Tanpa Vincent Kompany, Olise Cetak Gol Penentu

JawaPos.com - Bayern Munchen tetap kokoh puncaki klasemen Bundesliga setelah menang 3-1 atas SC Freiburg pada Minggu (26/10) di Europa-Park Stadion.

Kemenangan itu juga menjadi pertandingan pertama Bayern sejak sang pelatih Vincent Kompany dirawat di rumah sakit usai kolaps di tempat latihan klub. Asisten pelatih Aaron Danks pun mengambil alih tugas di pinggir lapangan untuk sementara waktu.

Bayern Munchen membuka keunggulan pada menit ke-16 lewat Dayot Upamecano. Bek asal Prancis itu menyelesaikan peluang dari tengah kotak penalti setelah menerima umpan terobosan Michael Olise dari serangkaian serangan balik cepat.

Bayern Munchen lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-42. Serge Gnabry mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan terobosan Nathaniel Brown.

Freiburg berusaha memperkecil ketertinggalan setelah jeda. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi kiper Bayern Munchen Jonas Urbig tampil sigap untuk menjaga keunggulan timnya.

Usaha Freiburg akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82, lewat gol bunuh diri Bayern Munchen. Pemain gelandang Bayern Tom Bischof mencetak gol bunuh diri yang membuat Freiburg memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Freiburg kemudian berusaha memanfaatkan momentum untuk menyamakan kedudukan.

Namun, Bayern Munchen justru memastikan kemenangan pada menit kelima waktu tambahan. Michael Olise mencetak gol ketiga Bayern lewat tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti pada menit ke-90+5.

Hingga peluit panjang ditiup, tidak ada gol tambahan dari Freiburg. Gol Olise itu pun memastikan kemenangan 3-1 bagi Die Roten.