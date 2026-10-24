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Aprillia JP
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.33 WIB

Vincent Kompany Kolaps saat Pantau Latihan Bayern Munchen, Dilarikan ke Rumah Sakit

Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany dilarikan ke rumah sakit. (@fcbayern/Instagram) - Image

Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany dilarikan ke rumah sakit. (@fcbayern/Instagram)

JawaPos.com - Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany harus menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit setelah kolaps saat memantau sesi latihan tim cadangan pada Jumat (23/10). Klub raksasa Jerman itu mengonfirmasi bahwa kondisi sang pelatih membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.

Vincent Kompany sebelumnya diketahui mengalami infeksi virus yang memengaruhi kondisi kakinya selama sepekan terakhir.

Meskipun demikian, pelatih berusia 40 tahun itu masih mendampingi Bayern Munchen saat menghadapi Arsenal dalam pertandingan Liga Champions pada Kamis (22/10).

Bayern menjelaskan bahwa Kompany tiba-tiba kolaps saat memantau latihan tim cadangan. Sang pelatih kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh.

Vincent Kompany akan menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit dan tetap berada dalam pengawasan medis,” tulis pernyataan resmi Bayern Munchen.

Klub juga memastikan bahwa aktivitas latihan dan pertandingan untuk sementara waktu akan ditangani oleh staf kepelatihan Kompany hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

“Untuk sementara waktu, tim pelatihnya akan mengatur kegiatan latihan dan pertandingan,” tulis klub.

Direktur Olahraga Bayern Munchen Max Eberl menegaskan bahwa kesehatan Kompany menjadi prioritas klub.

“Kesehatan Vincent Kompany adalah prioritas utama kami. FC Bayern akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan ia segera pulih,” ujar Eberl dalam pernyataan resmi klub.

Eberl menambahkan bahwa klub memberikan waktu sepenuhnya kepada Kompany untuk memulihkan kondisi fisiknya.

Editor: Hendra
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