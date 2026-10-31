Prediksi AC Milan vs Inter Milan: Derby della Madonnina, Nerazzurri Lebih Diunggulkan

AC Milan mengincar kemenangan atas Bologna di San Siro demi menjaga momentum dalam persaingan papan atas Serie A. (AC Milan)
JawaPos.com - Derby della Madonnina antara AC Milan dan Inter Milan akan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada pekan ke-10 Serie A musim 2026/2027.
Kedua rival sekota tersebut dijadwalkan bertemu di San Siro pada Minggu (1/11/2026) pukul 02.45 WIB. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.
Laga ini memiliki arti penting bagi kedua tim, terutama AC Milan yang berusaha memangkas jarak dengan rival sekotanya di papan atas klasemen. Rossoneri saat ini tertinggal tujuh poin dari Inter Milan yang masih memimpin persaingan Serie A.
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Namun, kondisi kedua tim menjelang derby cukup berbeda. AC Milan sedang berusaha bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun di berbagai kompetisi. Sementara itu, Inter Milan justru datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.
AC Milan menelan kekalahan 0-3 dari Bournemouth sebelum kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Bologna. Bermain di San Siro pada Kamis (29/10/2026), tim asuhan Ruben Amorim tersebut harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4.
Hasil itu menjadi pukulan bagi AC Milan karena mereka kehilangan catatan tak terkalahkan di kompetisi domestik musim ini. Kekalahan dari Bologna juga memperlihatkan masih adanya persoalan di lini pertahanan yang perlu segera dibenahi sebelum menghadapi rival sekotanya.
Padahal, AC Milan sempat menunjukkan kemampuan untuk bangkit setelah tertinggal. Dua gol Alphadjo Cisse membuat mereka kembali memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pertahanan yang kurang solid membuat Rossoneri kembali kehilangan kendali dan harus menerima kekalahan di hadapan pendukung sendiri.
Kebobolan empat gol dalam satu pertandingan kandang menjadi catatan yang tidak ingin diulang oleh Amorim. Menghadapi Inter Milan yang memiliki lini serang produktif, AC Milan perlu tampil lebih disiplin, terutama ketika menghadapi tekanan dan serangan balik lawan.
Meski begitu, AC Milan masih memiliki modal penting berupa catatan pertemuan yang cukup baik. Mereka tidak terkalahkan dalam tujuh derby terakhir melawan Inter Milan dan berhasil meraih lima kemenangan di antaranya.
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Jawa Pos
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