Arema FC Gelar Singo Play-on di Stadion Gajayana, Ada Festival Sepak Bola hingga UMKM

JawaPos.com - Arema FC bersama Polresta Malang Kota dan Pemerintah Kota Malang akan menggelar acara bertajuk Singo Play-on pada Sabtu (31/10/2026). Kegiatan ini berlangsung di Stadion Gajayana dan area parkir barat stadion, Kota Malang, Jawa Timur.

Singo Play-on menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan kegiatan olahraga alternatif sekaligus hiburan yang bisa dinikmati masyarakat luas. Menariknya, acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis.

Kolaborasi antara Arema FC, Polresta Malang Kota, dan Pemkot Malang tersebut tidak hanya berfokus pada kegiatan olahraga. Acara ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Event Manager Singo Play-on, Bram Hady Sulton, mengatakan kegiatan ini dirancang agar bisa dinikmati berbagai kalangan masyarakat. Selain menjadi sarana edukasi olahraga, acara tersebut diharapkan dapat menghadirkan hiburan yang positif.

Menurut Bram, keterlibatan pelaku UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Singo Play-on.

Kehadiran pengunjung diharapkan ikut membantu menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha di Kota Malang.

"Singo Play-on kami hadirkan gratis untuk masyarakat umum. Harapannya, selain dapat menjadi wadah edukasi olahraga dan hiburan yang positif, event ini juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal melalui keterlibatan para pelaku UMKM di Malang," ujar Bram.

Ada sejumlah kegiatan yang disiapkan untuk memeriahkan acara tersebut. Pengunjung bisa menikmati Grassroot Football Festival yang berfokus pada aktivitas sepak bola usia dini, serta pertandingan olahraga Orado.