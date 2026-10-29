Imbas Tabrakan Kereta, Federasi Sepak Bola Spanyol Tunda 24 Pertandingan Copa del Rey

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) menunda 24 pertandingan Copa del Rey yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (28/10) waktu setempat setelah adanya insiden kecelakaan kereta api di Spanyol bagian tengah yang menewaskan lebih dari 60 orang.

Kecelakaan itu juga menyebabkan puluhan orang mengalami luka-luka. Insiden itu terjadi setelah sebuah kereta cepat menabrak bagian belakang kereta lain yang berhenti di jalur yang sama.

RFEF menyatakan keputusan penundaan diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Terkejut dengan kecelakaan kereta api yang tragis. Seluruh komunitas sepak bola Spanyol bersatu dalam duka atas tragedi ini dan siap membantu pihak berwenang dalam memberikan bantuan kepada para korban kecelakaan dahsyat tersebut,” tulis pernyataan RFEF.

Sejumlah klub besar Spanyol pun turut menyampaikan simpati kepada para korban kecelakaan. Real Madrid, misalnya, mengungkapkan kesedihan mendalam melalui pernyataan resmi. “Real Madrid CF ingin menyampaikan duka terdalam atas kecelakaan kereta api yang tragis di Provinsi Toledo,” tulis klub di situs resminya.

Barcelona juga menyampaikan belasungkawa terdalam kepada para korban. Klub asal Catalunya itu menegaskan dukungan dan solidaritasnya kepada keluarga serta kerabat korban, sekaligus mendoakan kesembuhan bagi mereka yang mengalami luka-luka. Atletico Madrid juga turut menyampaikan hal serupa.

Penundaan 24 pertandingan pada 28 Oktober berdampak terhadap agenda putaran pertama Copa del Rey. Lima klub kasta tertinggi Liga Spanyol yang terdampak perubahan jadwal pada hari itu ialah Real Betis, Celta Vigo, Valencia, Alaves, dan Levante.

RFEF menyatakan akan mengumumkan jadwal terbaru turnamen itu pada waktu yang akan datang. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tanggal pengganti untuk pertandingan-pertandingan yang ditunda.