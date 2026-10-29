Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.29 WIB

Arsenal, Liverpool, dan Chelsea Jadi Sorotan dalam Persaingan Sepak Bola Inggris

arsenal, liverpool dan chelsea bersaing di Carabao cup (x @brfootball) - Image

arsenal, liverpool dan chelsea bersaing di Carabao cup (x @brfootball)

JawaPos.com - Persaingan sepak bola Inggris hadirkan sejumlah cerita menarik, mulai dari perkembangan pemain muda Arsenal hingga perjuangan klub-klub besar di kompetisi piala domestik.

Max Dowman menjadi salah satu nama yang menarik perhatian karena potensinya bersama The Gunners.

Pemain muda tersebut dinilai memiliki peluang untuk memperoleh kesempatan lebih besar, meskipun keputusan memainkan dirinya tetap berada di tangan pelatih Mikel Arteta.

Dikutip dari Sky Sports, muncul pembahasan mengenai alasan Arsenal sebaiknya memberikan kesempatan kepada Dowman.

Kehadiran pemain muda berbakat dapat menjadi alternatif bagi tim ketika membutuhkan kreativitas dan energi baru.

Namun, proses perkembangannya tetap perlu mempertimbangkan pengalaman bertanding, kesiapan fisik, serta tekanan kompetisi di level senior.

Sorotan berikutnya mengarah pada persaingan Liverpool dan Chelsea. Pertemuan dua klub besar Inggris tersebut selalu menarik perhatian karena melibatkan sejarah rivalitas, kualitas pemain, dan ambisi meraih hasil maksimal.

Kedua tim dituntut menjaga konsistensi permainan, terutama ketika jadwal kompetisi semakin padat dan setiap poin menjadi penting dalam perburuan posisi terbaik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Liverpool Kalahkan Chelsea dalam Drama Adu Penalti di Carabao Cup - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Kalahkan Chelsea dalam Drama Adu Penalti di Carabao Cup

Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.42 WIB

Prediksi Skor Liverpool vs Chelsea di Carabao Cup: Sedang Dalam Tren Bagus, The Reds Diunggulkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Liverpool vs Chelsea di Carabao Cup: Sedang Dalam Tren Bagus, The Reds Diunggulkan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.43 WIB

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.28 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore