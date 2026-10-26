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Antara
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.51 WIB

MU Dibantai Bournemouth 0-3, Perasaan Carrick Campur-aduk

Pelatih MU Michael Carrick. (X/@ManUtd) - Image

Pelatih MU Michael Carrick. (X/@ManUtd)

JawaPos.com - Pelatih Manchester United (MU) Michael Carrick mengatakan perasaannya campur aduk usai tim asuhannya dibungkam Bournemouth 0-3.

Kekalahan telak itu terjadi pada pekan kedelapan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu waktu setempat.

"Harus saya akui, perasaan saya benar-benar campur aduk," ungkap Carrick seusai pertandingan, dikutip dari laman resmi klub, Senin.

Pada pertandingan tersebut, MU dipaksa menelan kekalahan oleh Bournemouth tiga gol tanpa balas akibat gol yang dicetak oleh Rayan, Marcus Tavernier, dan Evanilson.

Kekalahan itu membuat Manchester United belum bisa bangkit dari keterpurukan setelah pada tengah pekan lalu mendapatkan hasil minor karena dihancurkan Como 1-4 pada ajang Liga Champions.

Meski belum bisa bangkit, suporter di Old Trafford memberikan dukungan kepada Michael Carrick seusai pertandingan dan dirinya tak menyangka akan mendapatkan hal tersebut.

Carrick mengungkapkan jika selama ini ia selalu merasakan dukungan dan ikatan dari suporter, walau sejauh ini belum bisa memberikan hasil maksimal untuk Manchester United.

"Saya duduk di sini dan menyampaikan—tetapi rasa hormat yang saya miliki untuk mereka, dan fakta bahwa mereka membalasnya, sungguh sangat berarti bagi saya," jelas Carrick.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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