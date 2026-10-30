Michael Carrick Akui Tidak Terkejut Masih Belum Dipecat Manchester United

Pelatih Manchester United Michael Carrick fokus memperbaiki performa tim tanpa meminta jaminan dari manajemen. (ig @manutd)
JawaPos.com - Michael Carrick mengaku tidak terkejut masih menjabat sebagai manajer Manchester United.
Setan Merah di bawah Michael Carrick gagal memenangkan satu pun dari delapan pertandingan terakhir dan mencatatkan awal musim liga terburuk dalam 40 tahun terakhir.
Posisinya mulai terancam setelah Manchester United menelan kekalahan kandang 0-3 dari Bournemouth pada Minggu lalu.
Hasil tersebut memunculkan spekulasi bahwa Carrick akan kehilangan pekerjaannya dalam waktu dekat.
Setelah serangkaian pertemuan yang melibatkan jajaran petinggi klub, Manchester United memutuskan untuk tetap mempertahankan Carrick.
Dia masih dipercaya memimpin tim saat menghadapi Chelsea dalam lanjutan Liga Premier pada Sabtu (31/10).
Melansir ESPN, mantan gelandang Manchester United itu menegaskan bahwa dia siap melanjutkan pekerjaan.
"Tidak, saya di sini untuk melakukan pekerjaan saya dan melakukan pekerjaan saya untuk tim," kata Carrick menanggapi pertanyaan tentang apakah dia terkejut masih berada di klub.
"Saya sangat ingin membuat kami lebih baik dan memperbaiki keadaan, jadi saya tidak terkejut, tidak," imbuh dia
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