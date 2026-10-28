Ada Baleba dan Lisandro! 6 Pemain Ini Disebut Steven Gerrard Tak Layak Bela Manchester United!

JawaPos.com - Manchester United kembali mendapat sorotan setelah performa buruk mereka berlanjut pada musim 2025/26. Kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth di kandang sendiri semakin meningkatkan tekanan terhadap Michael Carrick dan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas skuad yang dimilikinya.

Hingga periode yang dibahas dalam laporan tersebut, United belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir dan hanya sekali mengamankan tiga poin di Premier League. Mereka pun terpuruk di posisi ke-16 klasemen dengan tujuh poin dari delapan pertandingan.

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Carrick berada dalam tekanan besar, tetapi laporan menyebut dirinya belum akan dipecat sebelum pertandingan tandang melawan Chelsea pada akhir pekan. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan United tidak hanya berkaitan dengan sosok manajer, tetapi juga kualitas dan konsistensi para pemainnya.

Legenda Liverpool, Steven Gerrard, turut memberikan pandangannya. Berbicara dalam acara The Overlap Daily, ia mengkritik enam pemain United yang menurutnya belum menunjukkan kualitas memadai untuk membantu klub bersaing di level tertinggi.

Gerrard Akui Bruno Fernandes sebagai Pemain Terbaik United

Melansir Give Me Sport, Gerrard tetap memberikan pujian kepada Bruno Fernandes. Meski dikenal sebagai salah satu legenda Liverpool, ia mengakui kemampuan gelandang asal Portugal tersebut sebagai pemain yang menarik untuk disaksikan.

"Manchester United, jika Anda melihat skuadnya, mereka memiliki beberapa pemain bagus. Bruno Fernandes adalah pemain terbaik. Saya melihatnya dan ketika saya menontonnya dan ketika dia bermain, meskipun saya penggemar Liverpool, dia menyenangkan untuk ditonton. Dia adalah pesepakbola yang luar biasa dari segi bakat."

Namun, penilaian Gerrard berubah ketika membahas beberapa pemain lain, khususnya di lini pertahanan dan tengah. Ia mempertanyakan apakah sejumlah nama masih sesuai dengan kebutuhan Manchester United saat ini.