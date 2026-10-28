Geram! Paul Scholes Ingin Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez Angkat Kaki dari Manchester United

JawaPos.com - Legenda Manchester United, Paul Scholes, menginginkan dua pemain senior Setan Merah meninggalkan klub di tengah situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Kedua pemain tersebut adalah Bruno Fernandes dan Lisandro Martínez, yang belakangan menjadi sorotan setelah melontarkan kritik terhadap situasi internal tim.

Manchester United tengah menjalani periode buruk dengan catatan delapan pertandingan tanpa kemenangan dan hanya dua kemenangan dari 12 laga di semua kompetisi musim ini. Situasi tersebut turut menempatkan Michael Carrick dalam tekanan, sementara jajaran petinggi klub mulai mempertimbangkan berbagai opsi terkait masa depan sang pelatih.

Kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth pada Minggu semakin memperbesar tekanan terhadap Carrick. Hasil itu juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungannya dengan para pemain di ruang ganti Old Trafford.

Bruno Fernandes bahkan tidak dimainkan saat menghadapi Bournemouth setelah sebelumnya mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap taktik Carrick menyusul kekalahan 4-1 dari Como pada Rabu malam. Keputusan tersebut tidak mampu mengubah keadaan, karena Manchester United kembali menampilkan performa yang mengecewakan.

Situasi ini sangat kontras dengan musim lalu ketika Carrick masih menjalankan perannya sebagai pelatih sementara dan mampu membawa perubahan positif bagi tim.

Manchester United kini berada di posisi ke-16 klasemen Liga Premier menjelang lawatan ke markas Chelsea pada akhir pekan ini. Belum ada kepastian mengenai siapa yang akan memimpin tim dalam pertandingan tersebut, sementara Eddie Howe dan Julian Nagelsmann disebut sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Carrick.

Baca Juga: Jamie Carragher Kecam Bruno Fernandes Usai Kritik Michael Carrick

Namun, menurut Scholes, persoalan Manchester United tidak hanya terletak pada sosok pelatih. Ia juga menyoroti sikap sejumlah pemain senior, termasuk Fernandes dan Martínez, yang secara terbuka mengkritik situasi klub.

Melansir Give Me Sport, dalam episode terbaru podcast Good, the Bad & the Football, Scholes membahas persoalan tersebut bersama pembawa acara Paddy McGuinness.