Carrick dan Bruno Gelar Pembicaraan untuk Meredakan Ketegangan di Manchester United

Michael Carrick dan Bruno Fernandes dikabarkan mengadakan pembicaraan pribadi di Carrington untuk meredakan ketegangan di Manchester United. Fernandes kini diperkirakan siap tampil melawan Chelsea. (Instagram/@muncom_munity)
JawaPos.com - Michael Carrick dan kapten Manchester United, Bruno Fernandes, dikabarkan mengadakan pembicaraan pribadi untuk menyelesaikan persoalan internal di tengah periode sulit yang sedang dialami klub.
Melansir ESPN, menurut laporan Press Association pada Rabu, Carrick dan Fernandes bertemu di pusat latihan Carrington. Pertemuan tersebut berlangsung secara terpisah dari diskusi yang melibatkan seluruh anggota skuad untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan Manchester United.
Ketegangan di antara keduanya mencuat setelah Fernandes diduga mempertanyakan pendekatan taktik Carrick menyusul kekalahan telak 1-4 dari Como di Liga Champions pekan lalu.
Situasi semakin menjadi sorotan ketika Fernandes tidak dimainkan dalam pertandingan Premier League melawan Bournemouth di Old Trafford pada Minggu. Sang kapten hanya menyaksikan dari bangku cadangan saat Manchester United menelan kekalahan mengejutkan 0-3.
Hasil tersebut menambah tekanan terhadap Carrick yang masa depannya mulai dipertanyakan. Namun, setelah pembicaraan pribadi itu berlangsung, Fernandes dikabarkan siap kembali memperkuat tim dalam pertandingan penting melawan Chelsea pada Sabtu mendatang.
Kekalahan dari Bournemouth membuat Manchester United terpuruk di posisi ke-16 klasemen Premier League. Berdasarkan laporan tersebut, mereka baru meraih satu kemenangan di liga musim ini, yakni saat menghadapi tim promosi Ipswich.
Banyak pengamat memperkirakan Carrick akan kehilangan pekerjaannya setelah hasil buruk di Old Trafford. Namun, pelatih berusia 45 tahun itu tetap memimpin sesi latihan pada Selasa, seiring keputusan klub untuk memberinya lebih banyak waktu memperbaiki keadaan.
Baca Juga:Geram! Paul Scholes Ingin Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez Angkat Kaki dari Manchester United
Carrick sebelumnya mengambil alih tim pada Januari dan berhasil menstabilkan situasi setelah periode kepemimpinan Ruben Amorim yang penuh gejolak. Ia kemudian membawa United finis di posisi ketiga dan kembali ke Liga Champions.
Pencapaian tersebut membuat mantan gelandang United itu mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun pada musim panas. Namun, hanya lima bulan setelah menandatangani kesepakatan tersebut, posisinya kembali berada di bawah tekanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022