Carrick dan Bruno Gelar Pembicaraan untuk Meredakan Ketegangan di Manchester United

JawaPos.com - Michael Carrick dan kapten Manchester United, Bruno Fernandes, dikabarkan mengadakan pembicaraan pribadi untuk menyelesaikan persoalan internal di tengah periode sulit yang sedang dialami klub.

Melansir ESPN, menurut laporan Press Association pada Rabu, Carrick dan Fernandes bertemu di pusat latihan Carrington. Pertemuan tersebut berlangsung secara terpisah dari diskusi yang melibatkan seluruh anggota skuad untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan Manchester United.

Ketegangan di antara keduanya mencuat setelah Fernandes diduga mempertanyakan pendekatan taktik Carrick menyusul kekalahan telak 1-4 dari Como di Liga Champions pekan lalu.

Situasi semakin menjadi sorotan ketika Fernandes tidak dimainkan dalam pertandingan Premier League melawan Bournemouth di Old Trafford pada Minggu. Sang kapten hanya menyaksikan dari bangku cadangan saat Manchester United menelan kekalahan mengejutkan 0-3.

Hasil tersebut menambah tekanan terhadap Carrick yang masa depannya mulai dipertanyakan. Namun, setelah pembicaraan pribadi itu berlangsung, Fernandes dikabarkan siap kembali memperkuat tim dalam pertandingan penting melawan Chelsea pada Sabtu mendatang.

Tekanan terhadap Carrick Semakin Besar Kekalahan dari Bournemouth membuat Manchester United terpuruk di posisi ke-16 klasemen Premier League. Berdasarkan laporan tersebut, mereka baru meraih satu kemenangan di liga musim ini, yakni saat menghadapi tim promosi Ipswich.

Banyak pengamat memperkirakan Carrick akan kehilangan pekerjaannya setelah hasil buruk di Old Trafford. Namun, pelatih berusia 45 tahun itu tetap memimpin sesi latihan pada Selasa, seiring keputusan klub untuk memberinya lebih banyak waktu memperbaiki keadaan.

Carrick sebelumnya mengambil alih tim pada Januari dan berhasil menstabilkan situasi setelah periode kepemimpinan Ruben Amorim yang penuh gejolak. Ia kemudian membawa United finis di posisi ketiga dan kembali ke Liga Champions.