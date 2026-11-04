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Penulis: Risma Azzah Fatin
Rabu, 4 November 2026 | 18.16 WIB

Erik ten Hag Kembali Buka Perseteruan dengan Cristiano Ronaldo Lewat Kritik Pedas

Erik Ten Hag dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports) - Image

Erik Ten Hag dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports)

JawaPos.com – Erik ten Hag kembali melontarkan kritik pedas kepada Cristiano Ronaldo dengan menilai penyerang asal Portugal tersebut telah melewati masa kejayaannya selama beberapa tahun terakhir.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (4/11), Mantan pelatih Manchester United yang kini menangani FC Twente itu menyebut penurunan performa Ronaldo sudah terlihat sejak memperkuat Juventus setelah meninggalkan Real Madrid pada 2018.

Ten Hag bahkan memuji Real Madrid karena dinilai mampu mengambil keputusan tepat untuk melepas pemain sebelum performanya menurun.

Ten Hag juga menyinggung pengalamannya ketika menangani Ronaldo di Manchester United pada 2022 dan mengaku telah menjelaskan peran serta ekspektasi tim kepada sang pemain.

Namun, Ten Hag menilai Ronaldo mulai kesulitan memenuhi tuntutan fisik dan intensitas permainan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.

Ten Hag beranggapan kondisi tersebut membuat Ronaldo tidak lagi mampu memberikan kontribusi sesuai harapan dalam kompetisi seperti Liga Premier dan Liga Champions.

Perselisihan keduanya sempat menjadi sorotan setelah Ronaldo kehilangan tempat utama di Manchester United sebelum akhirnya meninggalkan klub pada November 2022.

Kepergian tersebut terjadi setelah Ronaldo melontarkan kritik terbuka terhadap Ten Hag dan klub dalam wawancara kontroversial bersama Piers Morgan.

Editor: Novia Tri Astuti
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