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Penulis: Risma Azzah Fatin
Selasa, 3 November 2026 | 04.04 WIB

Raphinha Samai Rekor Lionel Messi dan Hanya Terpaut 3 Gol dari Catatan Cristiano Ronaldo

Raphinha (Bein Sports) - Image

Raphinha (Bein Sports)

JawaPos.com – Raphinha berhasil menyamai catatan gol Lionel Messi setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Barcelona 6-1 atas Deportivo Alavés di LaLiga.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Tambahan dua gol tersebut membuat penyerang asal Brasil itu mengoleksi 15 gol hanya dalam 11 pertandingan pembuka musim ini.

Catatan tersebut menyamai pencapaian Messi yang juga mencetak 15 gol dalam 11 pertandingan awal LaLiga musim 2012-2013.

Pencapaian Raphinha semakin istimewa karena ia kini hanya terpaut tiga gol dari rekor Cristiano Ronaldo yang mencetak 18 gol dalam 11 pertandingan pembuka LaLiga musim 2014/15 bersama Real Madrid.

Performa impresif tersebut tidak terlepas dari kemampuannya beradaptasi dengan posisi yang lebih sentral sehingga semakin efektif dalam membangun serangan dan menyelesaikan peluang.

Dalam pertandingan melawan Alavés, Raphinha mencetak gol pada menit ketujuh dan ke-40 setelah menerima umpan dari Fermín López.

Ketajaman Raphinha menjadi kabar positif bagi Barcelona setelah sebelumnya sempat muncul kekhawatiran mengenai kondisi kebugarannya ketika membela tim nasional Brasil.

Pemeriksaan medis memastikan tidak ditemukan cedera serius sehingga ia dapat kembali memperkuat klub dan menunjukkan performa terbaiknya.

Dengan masih banyak pertandingan tersisa, Raphinha memiliki kesempatan untuk mengejar rekor Ronaldo sekaligus membangun catatan gol bersejarahnya sendiri bersama Barcelona.

Editor: Hanny Suwindari
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