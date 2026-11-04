Putra Cristiano Ronaldo Dipanggil ke Timnas Portugal U-17 untuk Pertama Kalinya

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo Jr. mulai mengikuti jejak sang ayah di level internasional. Putra sulung Cristiano Ronaldo tersebut mendapat panggilan pertamanya untuk memperkuat timnas Portugal U-17.

Pemain berusia 16 tahun itu masuk dalam daftar 23 pemain pilihan pelatih Filipe Ramos untuk menghadapi rangkaian pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa pada November.

Saat ini, Ronaldo Jr. merupakan bagian dari akademi Al Nassr. Sebelum mendapat kesempatan bersama tim U-17, ia sudah lebih dahulu mewakili Portugal di kelompok usia U-15 dan U-16.

Portugal dijadwalkan menghadapi Andorra pada 11 November, Bulgaria pada 14 November, dan Serbia pada 17 November. Seluruh pertandingan tersebut akan berlangsung di Lisbon.

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Berpeluang Bertemu Cristiano Ronaldo di Tempat Latihan

Melansir ESPN, pemanggilan Ronaldo Jr. membuka kemungkinan terjadinya momen menarik di lingkungan tim nasional Portugal.

Ia berpotensi bertemu langsung dengan sang ayah di tempat latihan apabila Cristiano Ronaldo masuk dalam skuad pilihan Jorge Jesus untuk pertandingan Nations League mendatang.

Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark pada 14 November dan Wales pada 17 November. Namun, keikutsertaan Ronaldo masih menjadi perhatian setelah ia dijatuhi hukuman skorsing selama 30 hari oleh Federasi Sepak Bola Portugal.