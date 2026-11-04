Media Catalonia Sebut Real Madrid Diuntungkan VAR dalam Kemenangan atas Racing Santander

JawaPos.com - Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Racing Club pada akhir pekan lalu. Los Blancos tampil dominan dengan mencetak tiga gol sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan tuan rumah di kandang sendiri.

Kylian Mbappe membuka keunggulan Madrid, sebelum Jude Bellingham dan Yan Diomande turut mencatatkan nama di papan skor. Ketiga gol tersebut memastikan kemenangan bagi tim ibu kota Spanyol sebelum pertandingan memasuki jeda babak pertama.

Meski tampil dominan dan layak mendapatkan kemenangan, hasil pertandingan tersebut tetap diwarnai kontroversi. Perhatian tertuju pada hadiah penalti yang diberikan kepada Madrid untuk gol pembuka Mbappe.

Sejumlah pihak menilai insiden tersebut sebagai aksi pura-pura jatuh. Perdebatan itu kemudian semakin memanas setelah sejumlah media di Catalonia ikut menyoroti keputusan VAR yang dianggap menguntungkan Real Madrid.

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Media Catalonia Layangkan Tuduhan Kontroversial

Melansir MARCA, media Catalonia ramai membahas keputusan VAR dalam pertandingan tersebut. Mereka secara khusus mempermasalahkan penalti yang didapatkan Mbappe dan menilai penyerang asal Prancis itu seharusnya menerima kartu kuning karena dianggap melakukan diving.

Namun, pembahasan tersebut berkembang menjadi tuduhan yang lebih serius terhadap Real Madrid. Dalam sebuah diskusi di acara 'Tu Diras' yang disiarkan RAC1, salah satu komentar bahkan menyinggung sejarah panjang klub tersebut.

“VAR adalah keberuntungan kami; jika tidak, Real Madrid akan terus mencuri seperti yang telah mereka lakukan sejak tahun 1902,” kata mereka dalam diskusi di acara 'Tu Diras' di RAC1.