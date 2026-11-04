Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 4 November 2026 | 18.13 WIB

Media Catalonia Sebut Real Madrid Diuntungkan VAR dalam Kemenangan atas Racing Santander

Real Madrid memburu kemenangan keempat beruntun di fase liga Liga Champions saat bertandang ke markas AEK Athens di Athena. (Real Madrid) - Image

Real Madrid memburu kemenangan keempat beruntun di fase liga Liga Champions saat bertandang ke markas AEK Athens di Athena. (Real Madrid)

JawaPos.com - Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan atas Racing Club pada akhir pekan lalu. Los Blancos tampil dominan dengan mencetak tiga gol sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan tuan rumah di kandang sendiri.

Kylian Mbappe membuka keunggulan Madrid, sebelum Jude Bellingham dan Yan Diomande turut mencatatkan nama di papan skor. Ketiga gol tersebut memastikan kemenangan bagi tim ibu kota Spanyol sebelum pertandingan memasuki jeda babak pertama.

Meski tampil dominan dan layak mendapatkan kemenangan, hasil pertandingan tersebut tetap diwarnai kontroversi. Perhatian tertuju pada hadiah penalti yang diberikan kepada Madrid untuk gol pembuka Mbappe.

Sejumlah pihak menilai insiden tersebut sebagai aksi pura-pura jatuh. Perdebatan itu kemudian semakin memanas setelah sejumlah media di Catalonia ikut menyoroti keputusan VAR yang dianggap menguntungkan Real Madrid.

Media Catalonia Layangkan Tuduhan Kontroversial

Melansir MARCA, media Catalonia ramai membahas keputusan VAR dalam pertandingan tersebut. Mereka secara khusus mempermasalahkan penalti yang didapatkan Mbappe dan menilai penyerang asal Prancis itu seharusnya menerima kartu kuning karena dianggap melakukan diving.

Namun, pembahasan tersebut berkembang menjadi tuduhan yang lebih serius terhadap Real Madrid. Dalam sebuah diskusi di acara 'Tu Diras' yang disiarkan RAC1, salah satu komentar bahkan menyinggung sejarah panjang klub tersebut.

“VAR adalah keberuntungan kami; jika tidak, Real Madrid akan terus mencuri seperti yang telah mereka lakukan sejak tahun 1902,” kata mereka dalam diskusi di acara 'Tu Diras' di RAC1.

“Memang seperti itu. Dalam peringkat VAR, Real Madrid sangat menonjol,” tambah mereka.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Laga Real Madrid Kontra Racing Santander, Arda Guler Absen dari Latihan - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Laga Real Madrid Kontra Racing Santander, Arda Guler Absen dari Latihan

Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.34 WIB

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

Senin, 12 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Cetak Hattrick Saat Barcelona Pesta Gol Lawan Racing Santander, Raphinha Tak Ingin Cepat Puas - Image
Sepak Bola Dunia

Cetak Hattrick Saat Barcelona Pesta Gol Lawan Racing Santander, Raphinha Tak Ingin Cepat Puas

Jumat, 18 September 2026 | 01.32 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore