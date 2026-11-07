Prediksi Skor Malaga vs Racing de Santander: Los Verdiblancos Tahan Imbang Tuan Rumah

JawaPos.com — Malaga diprediksi bermain imbang 1-1 melawan Racing de Santander pada lanjutan La Liga 2026/2027 di Estadio La Rosaleda, Sabtu (7/11/2026) pukul 20.00 WIB, sehingga penantian kemenangan perdana tuan rumah berpotensi berlanjut.

Duel dua penghuni papan bawah ini mempertemukan tim juru kunci dengan tamu peringkat ke-16 yang sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi dalam persaingan menghindari degradasi.

Malaga menyambut pertandingan setelah menyerah 1-2 kepada Real Betis pada laga liga terakhir. Sementara itu, Racing datang membawa luka kekalahan 0-3 dari Real Madrid di kandang sendiri.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk merespons hasil negatif tersebut. Namun, catatan pertemuan dan perbedaan ketajaman lini depan membuat peluang berbagi poin cukup terbuka.

Mengapa Malaga Masih Sulit Meraih Kemenangan? Malaga belum memetik kemenangan dalam 11 pertandingan La Liga musim ini setelah mencatatkan lima hasil imbang dan enam kekalahan.

Koleksi lima poin membuat pasukan Juan Francisco Funes terbenam di dasar klasemen serta tertinggal lima angka dari posisi ke-17 yang menjadi batas aman.

Situasi tersebut menambah tekanan menjelang jeda internasional November karena jarak dengan zona aman bisa semakin lebar.

Bermain di La Rosaleda memberi Malaga kesempatan mengejar kemenangan, tetapi mereka harus meningkatkan efektivitas serangan untuk mengubah kesempatan menjadi tiga poin.