Prediksi Skor Malaga vs Racing Santander di La Liga: Adrian Nino Jadi Harapan di La Rosaleda

Malaga berusaha meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Real Sociedad. Namun, performa tim tamu lebih meyakinkan meski masih memiliki masalah di lini pertahanan. (Dok. Sociedad)
JawaPos.com - Malaga akan menjamu Racing de Santander dalam lanjutan kompetisi LaLiga Spanyol pada Sabtu, 7 November 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio La Rosaleda mulai pukul 20.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.
Malaga memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, kondisi tim tuan rumah belum sepenuhnya ideal setelah gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka juga harus menghadapi Racing Santander yang memiliki catatan pertemuan cukup baik ketika berjumpa Malaga.
Pada pertandingan terakhir, Malaga harus mengakui keunggulan Real Betis dengan skor 2-1. Meski pulang tanpa membawa poin, penampilan mereka dalam laga tersebut memberikan sejumlah hal positif yang bisa menjadi modal untuk menghadapi Racing Santander.
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Malaga tentu ingin segera mengakhiri periode sulit tersebut. Bermain di La Rosaleda menjadi kesempatan bagi mereka untuk kembali menunjukkan permainan terbaik sekaligus memperbaiki posisi di kompetisi musim ini.
Salah satu pemain yang patut mendapat perhatian adalah Adrian Nino. Penyerang tersebut tampil cukup produktif dengan mencetak lima gol dari tujuh penampilan di Liga Spanyol musim ini. Ketajamannya diharapkan bisa menjadi solusi bagi Malaga untuk membongkar pertahanan tim tamu.
Nino kemungkinan kembali menjadi pilihan utama di lini depan. Ia akan mendapatkan dukungan dari sejumlah pemain seperti Larrubia, Dotor, Lorenzo, dan Aznou. Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan variasi serangan bagi Malaga.
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Namun, tuan rumah juga harus memperhatikan kondisi kebugaran sejumlah pemain. Juan Cruz, Angel Recio, Diego Murillo, Pablo Martinez, Joaquin Munoz, Julen Lopete, dan Aaron Ochoa dipastikan tidak bisa tampil karena masalah kebugaran.
Di sisi lain, Racing Santander juga datang dengan modal kurang baik. Mereka baru saja mengalami kekalahan telak 3-0 saat menghadapi Real Madrid di pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tim tamu, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan.
Meski demikian, Racing Santander tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman bagi pertahanan Malaga. Yassir Zabiri menjadi salah satu sosok penting setelah mencetak delapan gol dalam 11 penampilan di LaLiga musim ini.
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