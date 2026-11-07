Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 7 November 2026 | 15.03 WIB

Prediksi Skor Malaga vs Racing Santander di La Liga: Adrian Nino Jadi Harapan di La Rosaleda

Malaga berusaha meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Real Sociedad. Namun, performa tim tamu lebih meyakinkan meski masih memiliki masalah di lini pertahanan. (Dok. Sociedad) - Image

Malaga berusaha meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Real Sociedad. Namun, performa tim tamu lebih meyakinkan meski masih memiliki masalah di lini pertahanan. (Dok. Sociedad)

JawaPos.com - Malaga akan menjamu Racing de Santander dalam lanjutan kompetisi LaLiga Spanyol pada Sabtu, 7 November 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio La Rosaleda mulai pukul 20.00 WIB. Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Malaga memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, kondisi tim tuan rumah belum sepenuhnya ideal setelah gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka juga harus menghadapi Racing Santander yang memiliki catatan pertemuan cukup baik ketika berjumpa Malaga.

Pada pertandingan terakhir, Malaga harus mengakui keunggulan Real Betis dengan skor 2-1. Meski pulang tanpa membawa poin, penampilan mereka dalam laga tersebut memberikan sejumlah hal positif yang bisa menjadi modal untuk menghadapi Racing Santander.

Malaga tentu ingin segera mengakhiri periode sulit tersebut. Bermain di La Rosaleda menjadi kesempatan bagi mereka untuk kembali menunjukkan permainan terbaik sekaligus memperbaiki posisi di kompetisi musim ini.

Salah satu pemain yang patut mendapat perhatian adalah Adrian Nino. Penyerang tersebut tampil cukup produktif dengan mencetak lima gol dari tujuh penampilan di Liga Spanyol musim ini. Ketajamannya diharapkan bisa menjadi solusi bagi Malaga untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Nino kemungkinan kembali menjadi pilihan utama di lini depan. Ia akan mendapatkan dukungan dari sejumlah pemain seperti Larrubia, Dotor, Lorenzo, dan Aznou. Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan variasi serangan bagi Malaga.

Namun, tuan rumah juga harus memperhatikan kondisi kebugaran sejumlah pemain. Juan Cruz, Angel Recio, Diego Murillo, Pablo Martinez, Joaquin Munoz, Julen Lopete, dan Aaron Ochoa dipastikan tidak bisa tampil karena masalah kebugaran.

Di sisi lain, Racing Santander juga datang dengan modal kurang baik. Mereka baru saja mengalami kekalahan telak 3-0 saat menghadapi Real Madrid di pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tim tamu, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan.

Meski demikian, Racing Santander tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman bagi pertahanan Malaga. Yassir Zabiri menjadi salah satu sosok penting setelah mencetak delapan gol dalam 11 penampilan di LaLiga musim ini.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Media Catalonia Sebut Real Madrid Diuntungkan VAR dalam Kemenangan atas Racing Santander - Image
Sepak Bola Dunia

Media Catalonia Sebut Real Madrid Diuntungkan VAR dalam Kemenangan atas Racing Santander

Rabu, 4 November 2026 | 18.13 WIB

Jelang Laga Real Madrid Kontra Racing Santander, Arda Guler Absen dari Latihan - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Laga Real Madrid Kontra Racing Santander, Arda Guler Absen dari Latihan

Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.34 WIB

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

Senin, 12 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore