Real Madrid Mulai Persiapan Laga Racing de Santander Tanpa Federico Valverde dan Arda Güler

Real Madrid mulai persiapan laga Racing de Santander tanpa Federico Valverde dan Arda Guller (Bein Sports)
JawaPos.com – Real Madrid menyelesaikan sesi latihan pertama pada Rabu untuk mempersiapkan lawatan ke markas Racing de Santander dalam lanjutan pekan ke-11 LaLiga.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (29/10), Dalam latihan yang berlangsung di pusat latihan Valdebebas tersebut, Federico Valverde dan Arda Güler tidak mengikuti latihan bersama tim karena menjalani sesi di pusat kebugaran.
Sementara itu, Thibaut Courtois kembali berlatih setelah pulih dari flu yang membuatnya absen saat Real Madrid menghadapi Barcelona dalam laga El Clásico.
Valverde mengalami ketidaknyamanan pada bagian belakang kaki kanannya saat menghadapi Barcelona dan ditarik keluar sebagai langkah pencegahan.
Gelandang asal Uruguay itu mengungkapkan bahwa rasa sakit muncul setelah melakukan tekel, tetapi ia sempat mencoba melanjutkan pertandingan sebelum akhirnya diganti.
Arda Güler juga menjalani latihan di pusat kebugaran setelah bermain selama 94 menit dalam pertandingan tersebut, sedangkan Raúl Asencio dan Rodrygo masih berlatih secara terpisah akibat cedera.
Sesi latihan Real Madrid diawali dengan mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang para korban kecelakaan kereta api di Toledo.
Setelah itu, para pemain menjalani latihan aktivasi, penguasaan bola, simulasi menyerang dan bertahan, serta pertandingan di lapangan berukuran kecil, sementara Ferland Mendy kembali berlatih bersama kelompok utama.
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Jawa Pos
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