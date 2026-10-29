Juventus Kalah 0-2 dari Genoa, Luciano Spalletti Minta Maaf

JawaPos.com - Juventus menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Genoa pada pekan kesembilan Serie A. Hasil itu membuat Bianconeri pulang tanpa poin setelah kesulitan menemukan permainan terbaik sepanjang pertandingan.

Dalam laga yang berlangsung pada Kamis (29/10) di Stadion Luigi Ferraris itu, tuan rumah langsung membuka keunggulan pada menit ke-12. Tembakan Kingsley Ehizibue yang berubah arah setelah mengenai Andrea Cambiaso membuat kiper Juventus Guglielmo Vicario gagal mengantisipasi.

Juventus berusaha merespons gol itu. Pada menit ke-20, Pierre Kalulu mengirimkan umpan silang yang disambut sundulan Federico Gatti. Namun, barisan pertahanan Genoa berhasil menghalau bola dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi tim tamu.

Meski berupaya menyamakan kedudukan, Juventus justru kembali kebobolan pada menit ke-28 lewat gol Tommaso Baldanzi. Hingga babak pertama berakhir, Juventus gagal membalas gol dan membuat skor bertahan 2-0.

Memasuki babak kedua, Juventus berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk memperkecil ketertinggalan. Pada menit ke-52, McKennie melepaskan umpan terobosan kepada Randal Kolo Muani. Namun, sentuhan pertama penyerang asal Prancis itu terlalu jauh sehingga kiper Genoa mampu keluar dari sarangnya dan memotong aliran bola.

Juventus kembali mengancam lewat situasi bola mati pada menit ke-64. Sepak pojok yang dieksekusi Edon Zhegrova mengarah kepada Bremer yang berhasil menyambut bola dengan sundulan. Sayangnya, upaya bek Juventus itu masih belum menemui sasaran.

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Sepuluh menit kemudian, Zhegrova kembali menciptakan peluang melalui aksi individunya. Tembakan berbahaya pemain tersebut memaksa kiper Genoa melakukan penyelamatan dengan menepis bola ke atas mistar gawang.

Tekanan Juventus semakin meningkat pada masa tambahan waktu. Teun Koopmeiners melepaskan tembakan keras yang menghantam mistar gawang. Peluang itu menjadi salah satu kesempatan terbaik Juventus untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, hingga pertandingan berakhir Juventus gagal mencetak gol. Genoa pun memastikan kemenangan 2-0 di kandang sendiri.